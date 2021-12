¡Ya vimos Spider-Man: no way home! Y… es la mejor película del arácnido en live action

Qué difícil es hablar sobre una película sin spoilers, más aún cuando Sony y Marvel han tratado de ocultar —en lo que han podido— todos los secretos acerca de Spider-Man: no way home bajo siete llaves. Y no es para menos, pues con todo lo que se ha venido filtrando, rumoreando y suponiendo, lo que uno menos quiere es arruinarse la cinta antes de verla en pantalla grande.

Pero nosotros ya la vimos. A un día del preestreno y dos del estreno en Latinoamérica, La República pudo presenciar la tan esperada cinta del arácnido gracias a Andes Film y Sony Pictures. Y déjennos contarles que, sin duda alguna, Spider-Man: no way home es la mejor película del arácnido en live action. Supera inclusive a obras maestras como Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi. Hasta me atrevería a decir que, dentro de lo que significa el Universo Cinematográfico de Marvel, está un escalón por encima que Infinity War, Endgame y The Winter Soldier.

A continuación, te mostraremos nuestras primeras impresiones —SIN SPOILERS— de Spider-Man: no way home. ¿Estás listo? Ahí vamos.

Trama de No way home de lo mejor

A diferencia de Homecoming y Far From Home, donde la trama giraba en torno a los problemas escolares, amorosos y las vacaciones europeas de Peter Parker y sus amigos, No way home nos presenta un problema que el joven héroe tiene que afrontar: vivir dos vidas sin que se interfieran entre sí mismas.

Para esta tercera entrega, Parker se ve envuelto en una nueva y problemática circunstancia: todo el mundo sabe que es Spider-Man, lo cual termina hiriendo a su círculo cercano. Si en algún momento de las cintas anteriores no llegaste a sentir empatía con los personajes de Jacob Batalon (Ned Leeds) y Zendaya Maree (Michelle Jones), en esta sucederá todo lo contrario.

Además, parece que por fin el director Jon Watts ha entendido a la perfección lo que significa ser Spider-Man y los riesgos que conlleva ofrecer un personaje como tal en la pantalla grande.

Durante toda la cinta vas a estar de acuerdo con las decisiones de Peter Parker —por más absurdas o tontas que parezcan— e incluso querrás apoyarlo en su cruzada arácnida.

Spider-Man: no way home llegará a los cines de Perú el 15 de diciembre. Foto: Sony / Marvel

Tom Holland y Zendaya se lucen como actores

Desde su aparición en Homecoming —o antes de—, Tom y Zendaya ya se habían hecho un nombre en el séptimo arte. Pero recién en esta película ofrecen su mejor performance actoral, dejando de lado a Euphoria y Cherry, donde ambos llegan a lucirse.

Pese a que hay mucha acción en No way home, los actores tienen bastante tiempo en pantalla y pueden darse el lujo de deleitarnos con sus gestos, sonrisas, lágrimas, entre otras expresiones. Todas las emociones que desbordan se pueden sentir de manera cercana, e incluso llegas a sufrir con cada decisión que toman. Hay que resaltar que el hecho de ser una pareja en la vida real puede haberles dado un plus a la hora de filmar esta entrega.

Tom Holland y Zendaya brindaron una entrevista previa al estreno del filme Spider-Man: no way home. Foto: captura The Graham Northon Show.

Los villanos no defraudan

Uno de los grandes problemas de Spider-Man 3 y The amazing Spider-Man 2: rise of Electro es la inclusión de bastantes villanos. En ambas entregas hubo tres por película y se notaba que las cintas no encontraban un rumbo o un villano principal en sí. Ocurre todo lo contrario con No way home.

Esta entrega no solo cuenta con tres villanos, sino que son cinco esta vez —presentados en el tráiler—. Pero, a diferencia de las ya mencionadas, en esta se siente muy fresca y se justifca que haya bastantes enemigos.

Eso sí, ayuda mucho que ya se conozcan la historia y personalidad de todos ellos, pues fueron bien desarrollados en algunos casos y desaprovechados en otros, pero bajo la dirección de Jon Watss mejoraron enormemente.

Los villanos de Spider-Man: no way home se reunieron y hablaron sobre sus papeles en la cinta de Marvel y Sony. Foto: captura de Youtube/Spider-Man

En lo que respecta a Willem Dafoe y Alfred Molina, solo queda pararse y aplaudir. El primero nos regala sus mejores actuaciones y un papel superior al de Spider-Man 1, mientras que el segundo sigue con lo visto en Spider-Man 2 de Sam Raimi.

El caso de Jaime Foxx es particular. El actor participó ilusionado en The amazing Spiderman 2, pero al término de la cinta no le gustó el producto, por lo que pidió como requisito principal para regresar a su papel como Electro que deje de ser azul y pase a ser una persona normal, como en los comics. Jon Watts accedió y cumplió su deseo. ¿El resultado? Una maravilla de personaje.

De Lizzard y Sandman no hay mucho que decir, pues por más que participan en la batalla final no se sienten como grandes villanos. Pero no por esto quiero decir que son imprescindibles, sino todo lo contrario: están justificados y se entiende que estén ahí. No los quitaría.

Doctor Strange no es un Iron Man 2.0

Uno de los grandes problemas, de los cuales se han estado quejando los fanáticos de cómics, es que, en las películas en solitario de Spider-Man en el UCM, Tom Holland siempre tenía un compañero que le robaba la atención o figuraba más que el propio héroe.

Por ejemplo, en Homecoming estuvo Iron-Man y en Far from home, Mysterio —aunque haya resultado ser un villano—. Pero no sucede con Doctor Strange. El rol de Benedict Cumberbatch es más de un personaje secundario que aparece cuando la película lo requiere sin brillar ni opacar la presencia de los demás actores.

Eso sí, la última línea que dice puede ser una de las mejores que haya dicho en todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Secuencia final en la torre de la Libertad

Por último, la secuencia final. En esta parte sí es necesario hablar con spoilers, porque es casi imposible escribir sin decir lo que vimos en pantalla. Pero solo tengo una palabra para esto: disfruten la película.

No quiero terminar esta reseña sin resaltar el final de la cinta, en la que nos entregan el Peter Parker que todos siempre quisimos ver en pantalla grande. ¿Valió la pena todo este viaje para que Tom Holland haya llegado a este punto? Cada maldito segundo. Nos vemos hasta una próxima película, amigables vecinos.

Mira aquí el tráiler