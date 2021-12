‘Spider-Man: no way home’: la película más esperada de la temporada

Jon Watts dirige Spider-Man: no way home tras haber conducido Homecoming (2017) y Far From Home (2019). La película se inicia después de que la identidad de Peter Parker fue revelada y recurre al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Sin embargo, el hechizo abre el multiverso y atraerá villanos. Según la productora Amy Pascal, esta no es la última película que harán con Marvel ni la última de Spider-Man. Hoy gran pre estreno y mañana estreno en los cines de la capital.