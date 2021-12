Hawkeye, capítulo 5: ¡Fans fueron escuchados! Así fue el ingreso de Kingpin al UCM

Si bien el foco de la atención mundial está en Spiderman: no way home, Hawkeye también tiene su fiel fanaticada. Este miércoles 15 de diciembre, se estrenó el quinto episodio de la mencionada producción de Marvel Studios y Disney Plus. Para esta entrega, los rumores apuntaban a que veríamos el esperado regreso de Vincent D’Onofrio como Kingpin.

Como se recuerda, el entrañable villano se ganó el corazón de los fanáticos cuando fue presentado como el antagonista de Daredevil, una querida serialización del personaje de Marvel Comics a cargo de Netflix. Sin embargo, sus seguidores quedaron devastados cuando se anunció su cancelación definitiva.

Vincent D'Onofrio interpreta a Kingpin. Foto: Netflix

No obstante, el futuro de ambos personajes está por reescribirse, ya que el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha dejado entrever que no solo Charlie Cox volverá a interpretar al ‘abogado de la cocina del infierno’ para el UCM, sino que eventualmente se anunciarían planes para los personajes de la firma que iniciaron su camino en la gran N roja .

Kingpin en Hawkeye

Con el anunciado regreso de Cox como el icónico ‘Diablo defensor’, era cuestión de tiempo para que se confirmara la presencia de su icónico antagonista en algún proyecto de ‘La casa de las ideas’. De ese modo, Hawkeye 1x05 fue el punto perfecto para su llegada.

El arribo de Wilson Grant Fisk fue de una manera muy concreta. En una escena vemos a Kate Bishop muy preocupada, ya que las secuencias de acción nos dejaron saber que Yelena Belova fue enviada para matar a Clint Barton, a quien culparon por la muerte de Black Widow.

Es en ese contexto en el que, sentada junto al vengador, la joven arquera recibe un revelador mensaje de texto de la hermana de Natasha Romanoff, quien delata a Eleanor Bishop como la responsable de la misión asesina. El mensaje también vino acompañado de una imagen, en la que se distingue tanto a la madre de Kate como a un sujeto de traje blanco.

Vincent D'Onofrio interpreta a Kingpin para el UCM. Foto: captura de Disney Plus

Confundida, la muchacha le pregunta a Barton si sabe quién es el hombre. Claramente sabe la respuesta: es Kingpin, la mente maestra detrás de la poderosa y peligrosa organización criminal, y la principal causa de los dolores de cabeza de Ojo de Halcón.

Vincent D'Onofrio aparece en los créditos de Hawkeye 1x05. Foto: captura de Disney Plus

La reacción de los fanáticos

Últimamente, las decisiones de Feige han apuntado al fanservice; es decir, dar a los admiradores lo que tanto ha estado esperando. Esta mecánica es bastante satisfactoria para ambas partes: la compañía mantiene el interés de los espectadores; y los seguidores se alegran porque pueden seguir conectando con importantes roles.

En ese sentido, los usuarios de Twitter han convertido en tendencia los hashtags #Kingpin y #Hawkeye, justo en medio de un cotilleo en redes sobre los spoilers de Spider-Man: no way home. A continuación, te dejamos algunas de las reacciones de los fans.

Fans reaccionan a la aparición de Kingpin en Hawkeye. Foto: captura de Twitter

Fans reaccionan a la aparición de Kingpin en Hawkeye. Foto: captura de Twitter