‘Doctor Strange: in the multiverse of madness’: filtran tráiler de la película de Marvel

Diversos rumores apuntan a que el primer avance oficial de Doctor Strange: in the multiverse of madness sería una de las escenas poscréditos de Spiderman: no way home. Sin embargo, con la locura desatada por el estreno de la película protagonizada por Tom Holland, se ha reportado que el presunto tráiler de la esperada secuela del ‘Hechicero supremo’ ya se ha filtrado en redes.

De acuerdo con el portal especializado CBR, aún no se ha revelado la verdadera fuente original del video que circula en internet; pero las imágenes difundidas anticiparían no solo el regreso del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, sino que veríamos a otros rostros famosos del UCM, como Elizabeth Olsen.

Scarlet Witch y Loki posiblemente se vuelvan a ver en Doctor Strange 2. Foto: composición/Disney/Marvel Studios

Asimismo, el citado medio describe que el clip mostraría a Stephen Strange reflexionando sobre los peligros de alterar al multiverso, y que las consecuencias a las que tendría que enfrentarse el mago estarían relacionadas con lo visto tanto en Spider-Man 3 como en WandaVision.

Por lo pronto, no se tienen mayores detalles sobre Doctor Strange 2; aun así, se ha comentado que un set de juegos de mesa habría anticipado a su posible villano principal. Además, también se dice que Emma Watson (Hermione Granger en la saga Harry Potter) podría interpretar a una poderosa bruja.

Fecha de estreno

Si bien Doctor Strange: in the multiverse of madness ha entrado a una etapa de rodaje complementario, The Hollywood Reporter dio a conocer que sus reshoots programados para largas semanas de jornada diaria también servirán para mejorar la trama.

Pese a todo ello, Marvel Studios no anunció un cambio de fecha, por lo que su estreno se mantiene para el 6 de mayo de 2022.