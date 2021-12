‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland y elenco principal piden a los fans no hacer spoilers

Los fans están a la espera del estreno de Spider-Man: no way home en los cines, por lo que muchos han aprovechado la preventa para adquirir sus boletos con anticipación y disfrutar de la cinta antes que el resto. Sobre todo, porque en algunos países el filme llegará días previos que a Estados Unidos. Bajo esta premisa, Tom Holland, Zendaya y otros miembros del elenco principal han pedido a los fanáticos que no den spoilers de la película.

A través de un reciente video compartido en el canal de Youtube de Sony Pictures, los protagonistas de Spiderman: no way home aparecieron para dar un mensaje a sus seguidores y decirles que no den ningún tipo de adelanto una vez visto el largometraje.

“No spoilers”, reiteró Jamie Foxx al final del clip para evitar que los espectadores que vean la cinta compartan escenas o información relacionada sobre la trama en las redes sociales.

Como se sabe, la popularidad de la película ha generado que miles de fans de todo el mundo compren sus boletos para el preestreno; sin embargo, debido a que no todos pudieron conseguir sus entradas para el mismo día irán a verla después.

Cabe agregar que en redes sociales, algunos fans ya han comenzado a realizar una campaña para evitar que se filtren algunos spoilers de Spider-Man: no way home y que quiten la experiencia al público.

Fecha de estreno de Spider-Man: no way home en Perú

La tercera película de Spiderman protagonizada por Tom Holland llegará de manera oficial el 16 de diciembre en Perú, pero su preestreno será el miércoles 15.

Elenco de Spiderman: no way home pide no dar spoilers