No way home: primeras críticas la califican como “emotiva” y la mejor de Spider-Man

Spider-Man: no way home no solo es la película más esperada del año, también es la que tiene las mayores expectativas por parte de los fans. Esta nueva apuesta del Marvel Studios y de Sony Pictures protagonizada por Tom Holland tuvo su premiere en Los Ángeles este último 13 de diciembre, con funciones especiales para prensa. Para suerte de los seguidores de ‘Spidey’, las primeras críticas ya fueron publicadas.

Con algunas horas de haber llegado a la pantalla grande para los periodistas especializados, esta cinta ya ha debutado con 100% en Rotten Tomatoes y los comentarios de los expertos, sin hacer algún tipo de spoilers, han alimentado las esperanzas de aquellos que esperan ver una aventura de grandes proporciones.

¿Qué dicen los críticos?

Holland había comentado que No way home sería equiparable a una película de Avengers, en términos de grandeza. Aquella postura la respaldó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien prometió que No way home sería tan ambiciosa como Infinity war.

Con ello en mente, todo apunta a que las altas expectativas finalmente se cumplieron y hasta podría decirse que las llevaron un paso más adelante. Así lo han revelados los periodistas especializados. A continuación, te dejamos algunos extractos.

Erik Davis – Fandango

“Puedo decir con confianza que #SpiderManNoWayHome es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un emocionante y emotivo final de la trilogía Homecoming, pero también un inteligente, divertido y emocionante homenaje a 20 años de películas de Spider-Man. Tanto hilarante como desgarrador, honestamente me encantó cada segundo”.

Clayton Davis – Variety

“#SpiderManNoWayHome tiene un principio, un desarrollo y un final. Me gustan esos tres elementos. Tom Holland y Zendaya son buenos para hacerme creer que son esos personajes. Los efectos especiales parecen reales. Me gustaron las peleas. Me divertí mucho”.

Alex Zalben – Decider

“#SpiderManNoWayHome funciona sorprendentemente al mantenerse centrado en el Spider-Man de Tom Holland, al frente y al centro. Sigue estando repleto de fanservice y compensa casi 20 años de películas, pero sobre todo es divertida, graciosa y a menudo extremadamente emotiva. Mantente libre de spoilers tanto como sea posible”.

Tessa Smith – Mama’s Geeky

“Spider-Man: no way home no cumplió mis expectativas, las superó. Esta película ha merecido cada uno de los insoportables momentos que hemos tenido que esperar. Los efectos visuales, la partitura, el corazón, la historia, los villanos.... hablamos de una creación épica. Lágrimas, escalofríos, felicidad”.

German Lussier – Gizmodo

“Spider-Man: no way home es inmensamente satisfactoria. Llorarás de felicidad, de tristeza y de alegría en el cine. La parte central se vuelve un poco torpe porque hay muchos personajes, pero el tercer acto es tan dinámico, divertido y poderoso que lo compensa con creces”.