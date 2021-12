‘Spider-Man: no way home’: Doctor Strange 2 estaría en la escena poscréditos

Las proyecciones de Spider-Man: no way home han comenzado desde este lunes 13 de diciembre y las spoilers sobre la película están empezando a difundirse en la red. Pero antes de que eso sucede, dos importantes insiders han confirmado que en las escenas poscréditos de No way home estaría incluido el primer teaser oficial de Doctor Strange in the multiverse of madness.

Así lo confirmaron el portal Cinema Review y la página del insider Big Screen Leaks, cuya información ha sido considerada como cierta por otros filtradores conocidos como Daniel RPK.

La proyección astral de Peter. Foto: Marvel Studios

De acuerdo con los mencionados, el primer vistazo a la secuela de Doctor Strange se vería al final de los créditos de Spider-Man: no way home.

Según fuentes de Cinema Review, portal de noticias sobre cine, “el primer teaser trailer de Doctor Strange in the multiverse of madness será la segunda escena post créditos de Spider-Man: no way home”.

Doctor Strange 2 en Spider-Man: no way home. Foto: Twitter/BSL

Dicha afirmación fue confirmada por la conocida página de filtraciones Big Screen Leaks, que retuiteó el comunicado del portal. “Esto es cierto”, confirmó brevemente.

Cabe resaltar que dichas páginas ya han revelado información sobre Daredevil en No way home, Kingpin en Hawkeye y otros rumores que se confirmarían esta semana.

¿Qué podríamos ver en Doctor Strange 2?

La película está dirigida por Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire.

Hace unas semanas, el actor Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) estuvo realizando refilmaciones de la película.

Scarlet Witch podría ser la villana en Doctor Strange 2. Foto: Marvel

Lo más comentado de la cinta es que se podría dar la tan rumoreada aparición de Scarlet Witch y el villano Mefisto.

De igual manera, Kevin Feige confirmó hace un año que la serie Wandavision conectaría con Doctor Strange in the multiverse of madness.