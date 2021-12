Spiderman: el detrás de cámaras de Tobey Maguire en las dos primeras películas

A puertas del estreno de Spiderman: No Way Home, los fanáticos del superhéroe arácnido todavía se preguntan si a Tom Holland lo acompañarán los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes también han interpretado al personaje de Marvel. Según la fanaticada, Maguire es el artista que más ha gustado en el papel de Spiderman.

El también productor de cine encarnó al superhéroe en la trilogía: Spiderman, Spiderman 2 y Spiderman 3 . Por la primera película, ganó el premio a Mejor beso (con Kristen Dunst) en los MTV Movie Awards. Además, fue nominado por el mismo filme como Mejor actor y mejor ‘Kick ass’ en los mencionados premios.

Posteriormente, por la segunda producción fue nominado a Mejor actor en los Empire Award y Actor favorito en película en los Kid’s Choice Awards. En esa línea, en esta nota te mostramos el detrás de cámaras de lo que de los dos primeros filmes de Tobey Maguire vistiendo el traje arácnido, papel que lo catapultó a la fama mundial y que se ha ganado la admiración de millones de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como se recuerda, tanto Maguire como Garfield han mencionado que no participarán de Spiderman: No Way Home . El pasado lunes, fecha en la que tuvo lugar la alfombra roja del filme de Marvel, los actores no desfilaron en ella, lo que podría confirmar que no estarían en el filme.

Sin embargo, esto también podría ser una estrategia de la producción para dar la sorpresa a la hora del estreno de la película. No sería la primera vez que actores mienten para ocultar su participación en estas historias, como fue el caso de Tatiana Maslany, intérprete de She-Hulk (próximo estreno).