‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland quería ser el Hombre Araña desde niño y fotos lo demuestran

El estreno de Spider-man: no way home se llevará a cabo en el Perú este jueves 16 de diciembre; no obstante, la cinta tendrá un preestreno este miércoles 15 en diversas salas de cine. Al fin se podrá saber, por lo menos para los que consiguieron entradas y para los que no se dejen vencer por los spoilers, si se produce o no el Spider-Verse con el encuentro de los tres ‘Spidey’: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, de quien se ha descubierto que quería ser el ‘Trepamuros’ desde pequeño.

¿Tom Holland quería ser el Spider - Man desde niño?

Muchos niños sueñan con convertirse en superhéroe, pero a muy pocos ese anhelo se les ha hecho realidad. Tom Holland lo logró en 2016, año en el que se puso, por primera vez, el traje de Spiderman. Ese era su deseo desde varios años atrás, tal y como lo muestran unas fotos suyas de pequeño, las cuales fueron difundidas en Twitter.

Tom Holland ya jugaba a ser Spiderman desde chico. Foto: @spideyfilms / Twitter.

El personaje de Marvel y Sony tiene una legión inmensa de fanáticos. Por ello, no sorprende que varios usuarios tengan fotos inéditas de Holland de pequeño. Si ya de por sí esto es un poco extraño, resulta más raro que tengan imágenes de él disfrazado de Spiderman.

A Tom Holland se le cumplió el sueño de ser Spiderman en el 2016, pero de niño ya soñaba con serlo. Foto: @spideyfilms / Twitter.

¿En qué otra oportunidad Tom Holland demostró sus preferencias por ser el Hombre Araña?

Cuando Tom Holland tenía 13 años, durante la alfombra roja de la película Lo Imposible, filme que tenía como protagonistas a Naomi Watts y Ewan McGregor, un periodista le preguntó sobre qué personajes le gustaría interpretar en el futuro. El joven contestó lo siguiente: “No lo sé, ¿qué tipo de superhéroe me gustaría interpretar? ¡Quizás Spider-Man, en unos 10 años!”, mencionó en ese momento.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

La tercera película de Spiderman, protagonizada por Tom Holland, llegará de manera oficial el 16 de diciembre a Perú, pero su preestreno está programado para este miércoles 15.

Elenco confirmado de No way home

Spider-Man: no way home será protagonizado por Tom Holland, al igual que sus antecesoras. En cuanto a su reparto, por ahora se ha revelado a los siguientes actores: