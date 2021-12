‘Spider-Man: no way home’: previo a su estreno, la película ya cuenta con un score en Rotten Tomatoes

Esta semana llega a las salas de cine Spider-Man: no way home y todos esperan poder ver el regreso de los ‘Spideys’ de Tobey Maguire y Andrew Garfield, lo cual no se sabrá hasta el 15 de diciembre, con el preestreno.

El día de ayer se realizaron las funciones para la prensa especializada, y por ello, el largometraje que traerá de vuelta a los siniestros de películas pasadas, ya muestra su primer score en el portal Rotten Tomatoes.

Tom Holland confesó que se siente mal al mentirle a los fanáticos sobre las películas de Spider-Man. Foto: Marvel Studios/Sony Pictures

¿Cuál fue el resultado en Rotten Tomatoes?

En base a 62 reseñas, Spider-Man: no way home obtiene un 98% de aprobación por parte de la crítica , un porcentaje casi perfecto, lo cual es un gran inicio para esta tercera entrega de la saga de Tom Holland. Entre las críticas leídas, coinciden en que es la mejor de las películas de Spiderman del Universo Cinematográfico de Marvel, que es un largometraje que querrás volver a ver y que ha captado justamente lo que los fans querían ver.

En ese sentido, las estrellas de la película han pedido al público que no hagan spoilers del filme, con el fin de que se mantenga la experiencia intacta en los fanáticos.

Spider-Man: no way home obtiene un 98% de la crítica especializada en Rotten Tomatoes. Foto: captura Rotten Tomatoes

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

La tercera película de Spiderman protagonizada por Tom Holland llegará de manera oficial el 16 de diciembre a Perú, pero su preestreno está programado para el miércoles 15.

Elenco confirmado de No way home

Spider-Man: no way home estará protagonizada por Tom Holland, al igual que sus antecesoras. En cuanto a su reparto adicional, que por ahora se ha revelado, se sabe que estarán Willem Dafoe (Duende Verde), Zendaya (MJ), Alfred Molina (Dr. Octopus), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jamie Foxx (Electro), Marisa Tomei (Tía May), Jacob Batalon (Ned Leeds), entre otras estrellas.