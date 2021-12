‘Spider-Man: no way home’, preestreno: ¿a qué hora se podrá ver la película de Marvel en Perú?

El estreno de Spider-man: no way home está programado para el próximo 17 de diciembre, pero no aplicará de la misma manera en Latinoamérica. Para sorpresa de muchos la producción adelantó su llegada a las salas de cine en varios países, incluido el Perú, será este jueves 16 de diciembre. Además la alegría de los fanáticos peruanos estará a tope porque la cinta tendrá un preestreno este miércoles 15 de diciembre en diversas salas de proyección, como las de Cinemark, Cinepolis, Cineplanet, UVK Multicines, entre otras cadenas.

¿A qué hora se podrá ver ‘Spider-Man: no way home’ en Perú?

Según la plataforma Surtido.pe las funciones del pre-estreno de Spider-Man: No Way Home en Perú empezarán desde las 7.00 p. m. , por lo que las últimas serían a las 10.00 p. m. ya que la cinta tiene una duración de poco más de 2 horas y 30 minutos.

¿De qué trata ‘Spider-Man: no way home’?

Peter Parker lidiará con las consecuencias de tener su identidad súper heroica expuesta al mundo entero tras los eventos de la segunda entrega Far from home. Las dificultades son tantas que pedirá ayuda a Doctor Strange para revertir esto, pero no imagina que el multiverso se abriría paso.

Spider-Man 3: un total de 150 minutos; es decir, 2 horas y 30 minutos. Foto: Marvel.

¿Cuánto va a durar Spider-Man 3?

Marvel Studios dio a conocer a los cines la duración de Spider-Man 3: un total de 150 minutos; es decir, 2 horas y 30 minutos. De ese modo, la cinta se posiciona como una de las entregas más largas del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué actores saldrán en Spiderman: no way home?

La tercera película de la franquicia Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel tendrá a Tom Holland como protagonista, al igual que sus antecesoras. En cuanto al reparto adicional, que por ahora se ha confirmado, se sabe que la cinta contará con la participación de Alfred Molina (Dr. Octopus), Zendaya (MJ Watson), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jamie Foxx (Electro), Marisa Tomei (Tía May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Angourie Rice (Betty Brant), Tony Revolori (Flash Thompson), J. K. Simmons (J. J. Jameson), Jon Favreau (Happy Hogan), entre otras estrellas.

¿Cuántos Spider-Man cinematográficos existen?

En el live action del Hombre Araña, se han hecho tres reboots con una trama y villanos distintos, como también un actor diferente para interpretar a Spider-Man: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland han interpretado a Spider- Man en las diferentes sagas cinematográficas del personajes. Foto: Sony Pictures.

Trailer Spiderman: no way home