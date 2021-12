Premiere de Spider-Man: no way home causó emoción y gritos al igual que Endgame

La cuarta película de Los Vengadores, Avengers: endgame, causó gritos de emoción y lágrimas en la audiencia, especialmente por la escena final que mostró al Capitán América levantando el martillo de Thor para enfrentarse a Thanos. Todo parece indicar que Spider-Man: no way home causará la misma emoción en la audiencia, quienes esperan poder confirmar la presencia de los ‘Spideys’ Tobey Maguire y Andrew Garfield en su preestreno el 15 de diciembre.

Ayer fue la premiere del filme, y según reporta la crítica especializada que asistió al evento, la cinta hará que el público presente el mismo nivel de emoción que se vio en Avengers: endgame, con escenas claves de las cuales aún no se sabe nada.

Spiderman no way home escondería escena post créditos de Doctor Strange in the multiverse of madness. Foto: composición/Marvel Studios

¿Qué fue lo que dijo la crítica sobre No way home?

Uno de los asistentes a la premiere de la cinta fue el crítico Aaron Couch, de The Hollywood Reporter, quien dijo lo siguiente en Twitter: “Spider-Man: no way home: wow, lágrimas y la multitud más ruidosa que he escuchado desde Endgame”.

El periodista de The Hollywood Reporter, Aaron Couch, opinó sobre la premiere de Spider-Man: no way home. Foto: captura Twitter

El crítico de USA Today Brian Truitt también comparó el filme con la última cinta de Avengers. “Spider-Man: no way home es probablemente el mejor momento que he tenido en un cine desde Endgame. Tom Holland simplemente es el dueño del papel y, aunque a veces es absolutamente una locura, es mucho una película de #Spidey”.

El periodista de USA Today, Brian Truitt, comparó Spider-Man: no way home con Avengers: endgame. Foto: captura Twitter

Finalmente, el sitio Binge Watch This dijo a través de su cuenta de Twitter: “Spider-Man: no way home tiene al menos 3 o 4 momentos que harán que todo el cine esté vitoreando o llorando lágrimas de alegría. Dejémoslo así por ahora”.

El sitio Bringe Watch This se pronuncia sobre Spider-Man: no way home. Foto: captura Twitter

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

La tercera película de Spiderman, protagonizada por Tom Holland, llegará de manera oficial el 16 de diciembre a Perú, pero su preestreno está programado para el miércoles 15.

Elenco confirmado de No way home

Spider-Man: no way home estará protagonizada por Tom Holland, al igual que sus antecesoras. En cuanto a su reparto adicional, que por ahora se ha revelado, se sabe que estarán Willem Dafoe (Duende Verde), Zendaya (MJ), Alfred Molina (Dr. Octopus), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jamie Foxx (Electro), Marisa Tomei (Tía May), Jacob Batalon (Ned Leeds), entre otras estrellas.