Pasión de gavilanes: Lorena Meritano se aleja de Dinora y da lección de amor propio

La segunda temporada de Pasión de gavilanes no contará con el regreso de Lorena Meritano, ya que su personaje murió en la primera entrega de la telenovela. Aun así, la famosa Dinora Rosales se mantiene como una de las estrellas más queridas de la producción de Telemundo, pese a haber interpretado a la villana de la historia.

La actriz argentina, en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 1,7 millones de seguidores, a quienes siempre busca alentar a buscar la mejor versión de sí mismos con sus constantes publicaciones motivacionales.

Dentro de estas imágenes que suele compartir, Meritano contó su experiencia no solo como paciente oncológica, sino también relató un poco acerca de las inseguridades con las que tuvo que batallar en un medio tan marcado por las apariencias físicas. Sin embargo, así como la siguen mucha gente que la quiere, también tiene haters.

Lorena Meritano como Dinora Rosales en Pasión de gavilanes

¿Qué le dijeron?

Los ataques se habrían originado cuando Meritano posó frente al mar vestida con un bikini. Así lo confirmó ella misma, a través de sus historias.

“ No saben la cantidad de gente que bloqueé : una que me mandó un mensaje de que me ponga a comer porque soy muy fea, otra que me mandó un mensaje diciendo que tengo voz de hombre y soy horrible. Yo no sé qué les pasa, qué desayunarán”, señaló.

Lorena Meritano se ha convertido en un ejemplo de superación y resiliencia para sus fieles seguidores. Foto: Instagram/@lorenameritanooficial

Una mujer con poder

Pese a que ya ha logrado sobreponerse a las situaciones negativas, la artista no puede evitar sentirse afectada por las opiniones que recibe en sus publicaciones. Por ello, ha decidido limitar los comentarios en sus fotografías. No obstante, fiel a su mensaje resiliente, ha enviado un contundente mensaje.

“Son mujeres con hijos que hablan de Dios. Es extraño ¿no? Obviamente están enojadas con la vida, no son felices, no están contentas con su vida. Yo la verdad estoy tan ocupada en evolucionar, en ser mejor persona y en cumplir mis sueños y en crearlos, que yo solo les deseo amor y que sean felices”, precisó.