Memes Spider-Man: imágenes divertidas de la premier de No way home

Mientras los fans celebraban la aparición de Tom Holland y Zendaya, la pareja del momento, por la alfombra roja, otros se preguntaban quién era el misterioso Hombre Araña que pasaba por allí, incluso se llegó a especular que se trataba de Tobey Maguire o Andrew Garfield. Y es que ya cerca al estreno de la película, los rumores y declaraciones han dado pie a creativos memes que preparan a todos para el esperado Spiderverse o para alguna decepción.

Los mejores memes de la premier de Spider-Man: no way home

A continuación te mostramos algunos de los más entretenidos memes que han creado los fanáticos de la serie para expresar sus impresiones ante el estreno de la esperada cinta.

Zendaya la reina de las vestimentas alegóricas. Foto: Twitter.

Tobey Maguire y Andrew Garfield en la Premiere 1. Foto: Twitter.

Tobey Maguire y Andrew Garfield en la Premiere 2. Foto: Twitter.

Todos unidos contra los spoilers. Foto: Twitter.

Contra los spoilers. Foto: Twitter

Contra los spoilers 2. Foto Twitter.

Si Tom Holland llora, todos lloramos. Foto: Twitter.

Esto me provoca Spider - Man.Foto Twitter.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

La tercera película de Spiderman, protagonizada por Tom Holland, llegará de manera oficial el 16 de diciembre a Perú, pero su preestreno está programado para el miércoles 15.

Elenco confirmado de No way home

Spider-Man: no way home estará protagonizada por Tom Holland, al igual que sus antecesoras. En cuanto a su reparto adicional, que por ahora se ha revelado, se sabe que estarán Willem Dafoe (Duende Verde), Zendaya (MJ), Alfred Molina (Dr. Octopus), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jamie Foxx (Electro), Marisa Tomei (Tía May), Jacob Batalon (Ned Leeds), entre otras estrellas.