Keanu Reeves encantado de hacer una secuela de Constantine

El talentoso Keane Reeves acaba de sorprender a los fanáticos de DC Comics, pues confesó que está dispuesto a volver actuar como John Costantine para una secuela del filme.

Aun es incierto si Keanu Reeves retomaría el papel de Constantine. Foto: Warner Bros.

En una entrevista con el presentador de televisión Stephen Colbert en su programa The Late Show, el actor canadiense Keanu Reeves contó el interés que tiene para que el papel de Constantine se siga desarrollando , pero que, tal vez, otro pueda hacerlo.

No obstante, él también se refirió a su persona: “Me encantaría interpretar a John Constantine de la (película) Constantine. Lo he intentado, lo he intentado, Stephen”.

Por otro lado, no es la primera vez que la estrella de Hollywood se refiere al personaje. Anteriormente, dijo a Esquire: “Me encanta interpretar a Constantine. John Constantine. He interpretado a muchos Johns. ¿Cuántos Johns he hecho? Ni siquiera lo sé. Creo que son más de diez. Pero, de todos modos, me encantaría tener la oportunidad de interpretar a Constantine de nuevo”.

Asimismo, quien ha hablado sobre una posible continuación de la película Constantine es el director de la cinta Francis Lawrence al medio /Film: “Creo que todos queríamos hacerlo. Tuvo bastante éxito. Queríamos hacer una película responsable y con más clasificación R. Por responsable, quiero decir que haríamos una película que no costara tanto como la original, que pensamos que iba a ser PG-13″.

Póster de Constantine. La película se estrenó en 2005 y tuvo críticas mixtas. Foto: Warner Bros.

“Trabajamos en la secuela durante un tiempo. Fue complicado pensar dónde llevarla. Lo que realmente me gustó de la primera fue que era una historia muy personal, así que pensé que sería un error quedar atrapado en la charlatanería sobrenatural. La idea de una historia personal era realmente interesante, y eso era lo más difícil de encontrar”, continuó.

Aunque hasta el momento no hay nada seguro, Francis Lawrence reveló que ya lo conversó con Keanu Reeves para un probable proyecto: “Hemos estado hablando de ello recientemente. Siempre me quedé con todos nosotros porque a todos nos encanta la película, y especialmente dándonos cuenta de que hay un verdadero culto para esta película, sería divertido hacerla. Keanu, Akiva y yo hemos hablado de ello ”.