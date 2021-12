And just like that: secuela de Sex and the city incluye a su primer personaje no binario

And just like that, la secuela de la exitosa serie Sex and the City, llegó a la plataforma de streaming a través de HBO Max hace unos días. La serie, que nos muestra a tres amigas tratando de adaptarse a los nuevos tiempos, está apostando por una mayor diversidad de género, por lo que los productores han optado por incluir entre el reparto a un personaje latino y no binario que interpretará Sara Ramírez.

Cabe recordar que en el género no binario se relaciona con aquellas personas que no se identifican con el género femenino o másculino, y que rechazan la normativa existente de pertenecer a uno de los dos. Asimismo, estas personas pueden identificarse con los pronombres elle/une, por lo que utilizarlos no solo visibiliza el lenguaje inclusivo, sino que expresa respeto hacia la persona en cuestión.

Che Díaz es une comediante no binaria de stand-up comedy (comedia en vivo en español) que presenta un podcast en el que Carrie Bradshaw (Jessica Parker) es una invitada recurrente. Para Ramírez, Che Díaz es un personaje que no busca la aprobación de nadie, “no está aquí para representar a toda la comunidad LGTBIQ+ o a los hispanohablantes, sino para ser él mismo”, afirmó.

Ramírez llega a la serie tras su exitosa actuación en Grey’s anatomy, en la que durante diez años fue la doctora LGTBIQ+ Callie Torres. En su vida personal se identifica como no binaria. Asimismo, dijo al medio EFE durante una conversación con varios medios que “es muy emocionante” dar vida a este personaje.

“Es alguien que creo interrumpe el tipo de narrativa dominante, que nos recuerda que género, sexo y raza son construcciones; alguien muy consciente de estas cosas, que tiene fuertes opiniones y no tiene miedo de compartirlas”, concluyó la también conocida activista de la comunidad LGTBIQ+.