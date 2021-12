¿Cuánto sabes de Spider-Man? Haz el test del Hombre Araña

La nueva entrega de Spider-Man está cada vez más cerca. Protagonizada por Tom Holland, se trata de un filme que promete emocionar con su metaverso entre los varios enmascarados y villanos. Viejas caras, como la del Doctor Octopus y el Duende Verde, volverán a causar asombro, pues evocan nostalgia en quienes, siendo pequeños, los vieron pelear contra Peter Parker.

En la siguiente nota, pon a prueba todo lo que sabes sobre el Hombre Araña y sus ocho producciones.

Test de Spider-Man

1. ¿Dónde vive Peter Parker?

a) Brooklyn

b) Queens

c) El Bronx

2. ¿Qué le regala Tony Stark a Peter?

a) Un iPhone

b) Un traje

c) Una gema

3. ¿Cuál es el segundo nombre de Peter?

a) Benjamin

b) Gwen

c) Jonah

4. ¿Cómo se llama el lugar donde estudia Peter Parker?

a) Hilltown

b) Downtwon

c) Midtown

5. ¿Quiénes crearon a Spider-Man?

a) John Romita y Stan Lee

b) Stan Lee y Jack Kirby

c) Stan Lee y Stve Ditko

6. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Parker?

a) Fred

b) Ted

c) Ned

7. ¿En qué año crearon al personaje Spider-Man?

a) 1962

b) 1999

c) 2001

8. ¿Cómo llaman a Peter en el instituto en Spider-Man homecoming?

a) Pito Parker

b) Puerco Parker

c) Bebé Parker

9. ¿En qué cómic aparece por primera vez Spider-Man?

a) Amazing fantasy 15

b) Amazing Spider-Man 1

c) Avengers

10. ¿Cómo llama Parker a la inteligencia artificial de su traje regalado por Tony Star?

a) Karen

b) Lily

c) Sarah

11. ¿En qué serie de cómic Peter Parker revela su identidad?

a) Sensational Spider-Man

b) Civil War

c) Peter Parker: Spider-Man

12. ¿Cuánto dura la telaraña de Spider-Man?

a) 1 hora

b) 1 día

c) Es infinita.

13. ¿En qué cómic aparece el traje negro por primera vez?

a) La saga del clon

b) Secret wars

c) La saga de Venom

14. ¿Qué profesión tuvieron los padres de Peter?

a) Científicos

b) Doctores

c) Espías

15. ¿Cómo se llama la hija de Peter Parker?

a) Jane

b) Gwen

c) May