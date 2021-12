‘Spider-Man: no way home’: Maguire y Garfield ‘aparecen’ por error en show de TV

Spider-Man: no way home ha estado rodeada de presuntas filtraciones y materiales oficiales que parecían confirmar sonados rumores. Por lo pronto, lo que sí es verdad es que el multiverso traerá a icónicos villanos de otras franquicias gracias al hechizo fallido del Doctor Strange. Si bien aún no se ha mostrado rastro alguno de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película, un programa australiano ha desatado la locura del Spider-Verse.

En ese sentido, el portal especializado Screen Rant informa que, como parte de una entrevista con Tom Holland y otras estrellas de No way home, el programa Studio 10 ha utilizado imágenes de apoyo que habían sido alteradas por Screen Culture, las cuales muestran a tres Hombres Araña en batalla contra Lizard, Sandman, y Electro.

Como se sabe, muchos admiradores de ‘Spidey’ han comentado que Marvel habría editado los clips oficiales para no evidenciar la llegada de los otros ‘Trepamuros’, algo que podría quedar más claro con un tráiler compartido por Marvel Brasil. Además, en YouTube se han difundido algunos videos modificados por fans para ‘encajar’ a Maguire y Garfield.

Spider-Man: no way home llegará a los cines de Perú el 15 de diciembre. Foto: Sony / Marvel

¿Habrá Spider-Verse?

Para muchos seguidores de ‘Spidey’, la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en No way home es prácticamente una obviedad, pese a que no se ha anunciado de manera oficial, ni mucho menos se los ha incluido en material de promoción autorizado.

Aun así, es posible que no lo confirmen formalmente, pues la premiere de la cinta se llevará a cabo este lunes 13 de diciembre. No obstante, Victoria Alonso, una importante ejecutiva de Marvel Studios, podría ya haber dado algunas pistas del esperado Spider-Verse.