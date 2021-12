‘Spider-Man: no way home’: cumpleaños de Charlie Cox coincide con estreno de película

El cada vez más cercano estreno de Spider-Man: no way home tiene eufóricos a miles de fans del UCM, sobre todo por las posibles apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, cada uno en su propia versión del arácnido. Estos dos; sin embargo, no son los únicos que se esperan en el multiverso. En la lista también, está Daredevil (Matt Murdock), quien podría aparecer encarnado, otra vez, por Charlie Cox.

Estos últimos días, el retorno del El Demonio de Hell’s Kitchen vuelve a ganar terreno. Cox, actor inglés de 37 años, ha interpretado al antihéroe durante tres temporadas para una serie en Netflix. Su buena actuación, junto a la de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk (Kingping), dejó una impronta imborrable en los seguidores, quienes esperan verlo en la pantalla grande.

El dato que se ha compartido y que no era un secreto, es que Charlie, quien también actuó en La teoría del todo, cumple años este miércoles 15 de diciembre, el mismo día que se estrena Spider-Man: no way home. Esta coincidencia, lejos de ser solo eso, ha impulsado nuevamente en las redes sociales a teorizar su incursión en el universo de Los Vengadores.

Teorías sobre Daredevil para Spider-Man: no way home

Previo a este detalle sobre el cumpleaños del actor británico, también se habló del abogado que tendría que representar al Hombre Araña en la cinta, pues la identidad de este ha sido revelada y no de la mejor manera, sino como el autor de la muerte de Mysterio. Otro dato es que en una escena del primer tráiler aparece, al lado de Peter Parker, un hombre que tendría los mismos caracteres de Cox. Y una última información, que fue como la cereza, es que Kevin Feige reveló que Daredevil sí aparecería en el UCM, aunque no indicó en qué película o serie.