‘Spider-Man: no way home’: el día que el Hombre Araña le dio su primer Oscar a Marvel

La gran productora estadounidense Marvel se encuentra en uno de sus mejores momentos por el próximo estreno en cines del filme Spider-Man: no way home. Ante esto, rememoramos uno de los más trascendentales sucesos de la casa productora de películas de superhéroes: cuando ganó su primer Oscar. Precisamente, dicho galardón fue obtenido por la cinta Spider-Man 2 en el 2005.

Esta fue la primera vez que una película de Marvel se llevó una estatuilla dorada. En este caso, el premio de la Academia fue otorgado en la categoría de mejores efectos especiales. Asimismo, esta producción, que llegó a los cines en el 2004 y estuvo dirigida por Sam Raimi, también obtuvo nominaciones en las categorías mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido. Además, el filme logró cinco menciones en los Premios Saturn, galardones que premian las mejores cintas de ciencia ficción. Spider-Man 2 tuvo de protagonista a Tobey Maguire junto a Kirsten Dunst, y fue la segunda entrega de la primera trilogía.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en Perú?

En Perú ya se ha confirmado que Spider-Man: no way home llegará el 16 de diciembre de este año. No obstante, la película tendrá función de preestreno un día antes; es decir, el 15 de diciembre.

¿De qué trata y qué veremos?

Por primera vez en la pantalla grande, Peter Parker lidiará con las consecuencias de tener su identidad súper heroica expuesta al mundo entero tras los eventos de la segunda entrega Far from home. Las dificultades son tantas que pedirá ayuda a Doctor Strange para revertir esto, pero no imagina que el multiverso se abriría paso.