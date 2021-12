‘Matrix: resurrections’: Tom Hardy podría tener cameo en película con Keanu Reeves

Si bien la atención mundial está en Spider-Man: no way home, Matrix: resurrections también es una de las películas más esperadas por los fanáticos de la ciencia ficción. De hecho, los adelantos presentados anticiparon que la versión de Lana Wachowski mantendrá la esencia de las anteriores entregas. Pero ¿sabías que esta cinta podría estar relacionada con Marvel y Sony?

Cuando Venom: let there be Carnage se estrenó, uno de los ejecutivos de la producción confirmó que, debido a que el rodaje compartió la ciudad de San Francisco con Matrix 4, algunas secuencias de la trama protagonizada por Keanu Reeves llegaron al corte final. Ahora, se ha revelado que una situación similar podría suceder con la nueva apuesta de Warner Bros.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss vuelven como Neo y Trinity, respectivamente. Foto: composición/Warner Bros

Un inesperado crossover

En ese sentido, en entrevista con Den of Geek (vía Collider), Jessica Henwick, uno de los nuevos rostros de la franquicia de las hermanas Wachowski, dio a conocer que un posible cameo del popular Eddie Brock podría llegar a ‘colarse’ en el largometraje.

“Estábamos rodando en San Francisco al mismo tiempo que Venom 2, y conocí a Tom Hardy. Y así, Tom Hardy y yo estamos corriendo en el fondo de una de las escenas . Y tengo mucha curiosidad por ver si se lo llegaron a incluir”.

Tom Hardy podría tener cameo en Matrix 4. Foto: composición / Sony Pictures

Asimismo, la actriz también comentó que, solo porque le gustaba estar en el set pese a que no le tocaba filmar escenas, también es posible que logremos verla fuera de personaje.