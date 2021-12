La casa de papel: la razón por la que Arturito no sale en el final de la serie de Netflix

A más de una semana de estrenarse La casa de papel 5, volumen 2, el gran final de la serie española de Netflix, muchos fanáticos se han preguntado qué pasó con el tan amado y odiado Arturito.

Arturo Román fue uno de los villanos más cargosos de la serie La casa de papel. Foto: composición/Netflix

La última vez que vimos a Arturo Román fue en la primera parte de la temporada 5 de La casa de papel. Esto fue cuando Estocolmo (Esther Acebo) impidió que Arturo siga atacando a la banda con sus impulsos por querer ser el héroe. Es así que le disparó y lo dejó en una situación grave.

Ya en las primeras escenas de La casa de papel 5, volumen 2, escuchamos a Mónica decirle a Denver (Jaime Lorente) que Arturito estaba bien; sin embargo, no volvimos a verlo.

Arturo siempre buscó sacar de quicio a Denver y reconquistar a Estocolmo. Foto: Netflix

Aunque los guionistas de la serie de Netflix planearon involucrar al personaje en más imágenes, fue imposible porque no alcanzaba mayor espacio. Enrique Arce, el actor que dio vida al singular Arturito, contó la razón por la que no apareció de nuevo para despedirse de todos los seguidores.

“En el décimo episodio, se suponía que Arturo iba a tener un papel muy importante, pero al final los guionistas escribieron mucho y eliminaron cosas. La parte en la que estaba presente ha desaparecido. Por eso no pude participar en este maravilloso día y en la fiesta de despedida de mis compañeros”, dijo el artista español en una entrevista con el medio TéléLoisirs.

Enrique Arce. Foto: Instagram/@enriquearceactor

“Admito que me hubiera gustado estar un poco más presente, pero no por vanidad, porque quisiera a toda costa que viéramos mi personaje en el final, sobre todo porque me privó de la fiesta. Nos sentimos privados de esta emoción y ese compartir que hubo entre los actores después de las últimas escenas”, agregó.

Nadie imaginó que entre las tomas eliminadas estaría Arturo. No hay duda de que los fans se dan cuenta de todo y de que su curiosidad llegó hasta Enrique Arce, quien ahora por fin reveló el porqué.

Enrique Arce y Esther Acebo en el evento La casa de papel: el legado. Foto: Twitter/@lacasadepapel

La casa de papel se despidió. No obstante, el universo de la serie será expandido con el spin-off de Berlín, que llegará a Netflix en el 2023.