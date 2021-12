La casa de papel: Álex Pina y el personaje que no debió eliminar de la serie de Netflix

La casa de papel terminó y ha dejado un vacío entre los seguidores; sin embargo, antes de este final ya había ausencias: las muertes de Berlín, Oslo, Moscú, Nairobi y Tokio, interpretados por los actores Pedro Alonso, Roberto García, Paco Tous, Alba Flores y Úrsula Corberó, respectivamente.

Tokio y Berlín son personajes que han muerto en la trama, no obstante, los vimos de nuevo en La casa de papel 5, volumen 2. Foto: Twitter/@lacasadepapel

Aunque algunas muertes tal vez no tomaron el mismo peso que otras para los fanáticos, en realidad la muerte de cada uno de estos miembros de la banda de atracadores fue gloriosa, pues ellos dieron su vida por el equipo.

A quien le fue muy difícil tomar la decisión de eliminarlos de la trama y decirles adiós fue al creador de la serie española, Álex Pina. En una entrevista con el medio CNN Brasil dijo que, si pudiera retroceder en el tiempo, no hubiera matado a Moscú.

Álex Pina, creador de La casa de papel. Foto: El país

“Moscú era un personaje que ofrecía mucha comedia y que aún tenía mucho que dar. Si hubiera sabido que tendríamos una vida más larga, me lo hubiera pensado dos veces”, reveló Álex Pina.

Agustín Ramos, alias ‘Moscú’, falleció por un impacto de bala de la policía en la segunda temporada de La casa de papel. En ese momento, esa entrega iba a ser la última, pues ni Álex Pina ni la producción creían que la serie podría llegar al nivel de éxito que tiene ahora.

Moscú, interpretado por el actor Paco Tous. Foto: Twitter/@lacasadepapel

Por otra parte, al ser consultado sobre Berlín, Álex Pina no dudó en su decisión, ya que una persona le aconsejó que era lo mejor: “Alguien me dijo: ‘Este personaje no encaja en estos días. Deberías sacarlo’”.

Lo mismo fue con Ágata Jiménez, apodada ‘Nairobi’, y Silene Oliveira, Tokio. “Esta última temporada, Nairobi habría tenido problemas para encajar debido a los enfrentamientos cara a cara, y es un personaje que no fue hecho para eso”, comentó el director y productor Jesús Colmenar.

¿Qué pasará con la muerte de Nairobi?. Foto: Netflix

No hay duda de que la muerte de algunos personajes de La casa de papel ha sido de valor y ha significado mucho, porque cada uno marcó un antes y un después en la historia.