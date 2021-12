Globos de Oro 2022: lista completa de nominados a lo mejor del cine y televisión

Este lunes 13 de diciembre los encargados de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) dieron a conocer finalmente la lista de todos los nominados a los Globos de Oro 2022. Pese a que todavía no se han adelantado más detalles acerca de la ceremonia, se dio a conocer que su celebración se llevará a cabo el domingo 9 de enero del próximo año.

A través de un reciente video compartido en el canal oficial de Youtube de los Golden Globes, los fanáticos podrán conocer qué series y películas fueron seleccionadas para llevarse el premio.

Asimismo, entre las producciones más destacadas figuran Dune, Luca, Ted Lasso, No mires arriba y la favorita de muchos espectadores: El juego del calamar (Squid game).

Películas nominadas

Mejor director

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Jennifer Lawrence - No mires arriba

Anthony Ramos - In the heights

Leonardo DiCaprio - No mires arriba

Mejor película de comedia o musical

No mires arriba

Mejor actor en una película de drama

Will Smith

Mejor actriz en una película de drama

Mejor película de drama

Mejor actriz secundaria en una película

Mejor actor secundario en una película

Mejor guion de una película

Being the Ricardos.

No mires arriba

Mejor banda sonora original

The french dispatch

Mejor fotografía de habla no inglesa

Drive my car

Compartment No. 6

Mejor película de animación

Raya and the last dragon.

Series nominadas

Mejor serie de comedia

The great

Mejor serie dramática

The morning show.

Mejor serie limitada o película para televisión

The underground railroad.

Mare of easttown

Mejor actor en una serie de drama

Mejor actriz en una serie de drama

Elisabeth Moss - The handmaid’s tale

Christine Baranski - The good fight

Jennifer Aniston - The morning show

Uzo Aduba - In Treatment

Mejor actor en una serie cómica o musical

Anthony Anderson - Black-ish

Steve Martin Only murders in the building

Martin Short - Only murders in the building