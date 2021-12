‘Spider-Man: no way home’: ¿cómo evitar los spoilers en Facebook, Twitter, YouTube y demás redes?

Spider-Man: no way home es sin dudas la película más esperada de los últimos meses del año porque este filme podría reunir a la versión del Hombre Araña de Tom Holland con las de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ahora bien, si esperas ver tal suceso y otros en pantalla grande, pero no alcanzaste a comprar entradas para el estreno de la película, te contamos que hay una forma de evitar todos los spoilers que se compartirán en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube, WhatsApp y demás redes sociales con una serie de trucos.

¿Cómo evitar Spoilers en Twitter?

Twitter es la red donde es más probable toparse con un spoiler. Lo bueno es que la aplicación cuenta desde hace tres años con la posibilidad de bloquear ciertas palabras y hashtag específicos. Para ello, solo hay que entrar en Configuración, que se encuentra en el menú desplegable del perfil de cada usuario. Se puede utilizar tanto en la versión web como desde la aplicación móvil. Otra cosa que podemos hacer es silenciar términos clave y cuentas molestas. Entrando a la opción de Silenciado. Ahí vemos dos posibilidades: silenciar a cuentas y silenciar palabras.

¿Cómo evitar Spoilers en Facebook?

También en Facebook es posible silenciar este tipo de contenidos. “Snooze” es la nueva función de Facebook que permite a los usuarios bloquear aquellos comentarios que contengan una serie de palabras clave. Para activarlo, tenemos que acceder al menú superior derecho de las publicaciones en Noticias. Ahí vemos una opción que permite ocultar temporalmente (durante treinta días) las publicaciones que contengan los términos señalados. También podemos posponerlas y así simplemente no aparecerán en nuestro News Feed las informaciones que contengan esa palabra o frase exacta de ninguna persona, página o grupo.

App para evitar spoilers desde un celular Android

Lo primero que se recomienda para no ser toparse con spoilers es escapar de los memes porque sus creadores suelen utilizar imágenes de escenas de la película que tanto deseas ver o simplemente no entrar a YouTube.

Por su parte en Google Play también encontramos alternativas para no toparnos con este tipo de contenido. En los teléfonos Android tenemos la aplicación Spoilers Blocker, que monitorea el texto que leemos en aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y WhatsApp. Cuando detecta que alguna utiliza las palabras claves que especificaste, añade un bloqueo que tapa todo el contenido.

Si quieres seguir leyendo el texto, solo tienes que presionar sobre el bloque por un momento para eliminarlo. Según detalla Xataka Android, la app ya llega con dos spoilers preconfigurados: Game of Thrones y Westworld, pero puedes crear los tuyos. Por ejemplo, creando un listado de palabras basados en Spider-Man: no way home: nombres de personajes, actores, etc y elegir en qué aplicaciones se debe censurar este contenido.