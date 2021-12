Premiere de ‘Spider-Man: no way home’: ¿a qué hora y dónde ver la alfombra roja de la cinta?

Spider-Man: no way home es la película número 27 del Universo Cinematográfico de Marvel que será protagonizada por Tom Holland, actor que retomará su papel como Peter Parker. La cinta, que llega esta semana a las salas de cine, tiene a los fans emocionados, sobre todo porque están a unos días de ver el posible Spider-Verse.

La secuela de Homecoming y Far from home tiene a Parker buscando la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para lograr que su identidad como Spider-Man vuelva a ser un secreto, luego de que de Mysterio la revelara al mundo. Con la unión de los multiversos ya confirmadas, seguidores esperan ver, más allá del regreso de icónicos de los villanos, la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

¿Cuándo será la premiere de Spider-Man: no way home?

Tom Holland, Zendaya y más serán parte de la premiere de Spider-Man: no way home. Foto: difusión

El estreno de Spider-Man: No Way Home es el 17 de diciembre en todo el mundo, pero la premier ocurrirá solo cuatro días antes en Los Ángeles, California, es decir, este lunes 13.

¿Dónde ver la permiere de Spider-Man: no way home?

Hoy es la premiere mundial de Spider-Man: no way home, la cual será transmitida por la cuenta oficial de Sony en TikTok.

Horario de la premiere de Spider-Man: no way home

Si eres de los que quiere seguir el minuto a minuto de la premiere de Spider-Man: no way home desde Los Ángeles, revisa la lista de horarios por país:

Perú: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Panamá: 07:00

Bolivia 8.00 p. m.

Venezuela 8.00 p. m.

Paraguay 8.00 p. m.

Chile: 08:00

Argentina 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en Perú?

Preestreno de Spider-Man: no way home. Foto: Andes Films Facebook