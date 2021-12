Spider-Man: no way home rendirá tributo a trilogía de Sam Raimi, indicó Tom Holland

La tercera película en solitario del Spider-Man de Tom Holland llegará a los cines en tan solo unos días. La historia se desarrollará en torno al multiverso desatado por el hechizo del Doctor Strange. Si bien eso se sabe a raíz de los adelantos oficiales publicados por Sony Pictures, los fanáticos esperan ver a Andrew Garfield y a Tobey Maguire; sin embargo, el Spider-Verse aún se mantiene en el terreno de los rumores y supuestas filtraciones.

Fans esperan ver el Spider-Verse en No way home. Foto: composición/Sony/Marvel

Si bien la presencia de los otros ‘Trepamuros’ sería un evento emocionante, Holland ya ha anticipado que Sam Raimi, director de la trilogía de Maguire, ‘estará presente’ en esta nueva apuesta del UCM. Así lo reveló en entrevista con el canal de YouTube Den of Geek.

“Creo que algo que (el director) Jon Watts hizo realmente bien es que lo llamaría la ‘Cámara Raimi’: hacía estos zooms rápidos de personajes, los cuales supongo son parte de lo que hizo a Sam Raimi bastante famoso. Entonces definitivamente rindió homenaje a las películas anteriores”, precisó.

Además, esta técnica claramente no será el único tributo que incluirá No way home, pues uno de los principales atractivos de este largometraje es que se incluirán a icónicos villanos, como el Doctor Octopus (Alfred Molina) y el Duende Verde (Willem Dafoe). Asimismo, veremos al Electro de Jamie Foxx de la saga protagonizada por Garfield.

El toque especial de Raimi

Según explica CBR, Sam Raimi tenía una particularidad al grabar escenas dramáticas, ya que usualmente suele hacer zoom in y poner en primer plano a quienes aparecen en un momento impactante de una escena. De ese modo, muchos fanáticos recordarán que durante el ataque de Otto Octavius a los doctores en Spider-Man 2, la cámara mostraba el horror en la cara de las víctimas al enfocarse muy de cerca en sus expresiones.

Esta mecánica, aclara el citado medio, tendría su origen en la trilogía de Evil dead que Raimi dirigió en sus primeros años de carrera.