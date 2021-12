Teoría Spider-Man 4: Venom recuerda su muerte causada por Tobey Maguire en Spider-Man 3

Una teoría de fanáticos señala que el Venom de Tom Hardy recordaría su muerte en el universo de Sam Raimi, donde el Eddie Brock del actor Topher Grace muere a manos del Spider-Man de Tobey Maguire. Esto, desencadenaría los eventos de una cuarta película del Hombre Araña con Tom Holland o una tercera entrega del simbionte que ya se ha confirmado por Sony.

Con Spider-Man: no way home a solo un par de días de estrenarse, el multiverso de villanos está más cerca que nunca. El regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus, de Willem Dafoe como el Duende Verde y Jamie Foxx como Electro, tiene emocionados a los seguidores de Marvel.

Spider-Man de Tom Holland vs. Venom de Tom Hardy. Foto: IGN España

Antecedentes del multiverso de Venom y Spider-Man

Primero, en base a la escena post créditos de Venom: let there be carnage , ya se sabe que el simbionte viaja junto con Eddie Brock a otra realidad en la que se encuentra el Spider-Man de Tom Holland.

Otra teoría indica que dicho viaje se debe al hechizo que desencadena Doctor Strange en Spider-Man: no way home. Eso está por confirmarse en el estreno de la cinta.

Segundo, hace falta tener en cuenta que el Venom de Tom Hardy en Sony Pictures ha sido tratado como una especie de antihéroe y no tanto como el villano que es en los cómics de Marvel.

De tal manera, haría falta un motivo lo suficientemente fuerte para hacer que Spider-Man y Venom se enfrenten en la pantalla grande.

¿De qué trata la teoría?

La teoría señala que el factor que provoca la pelea entre ambos personajes es que el Venom de Tom Hardy recordaría su muerte a manos de Tobey Maguire en el universo de Sam Raimi.

Venom de Topher Grace en Spider-Man 3 con Tobey Maguire. Foto: Sony Pictures

En dicha realidad, el Venom del actor Topher Grace, muere producto de una de las bombas del Duende Verde.

Cuando Spider-Man intenta acabar con el simbionte, este le lanza el explosivo, pero Eddie Brock se tira hacia la explosión en el último momento y es absorbido por ella.

Así, cuando el multiverso es desatado con el encantamiento fallido de Doctor Strange, el Venom de Tom Hardy no solo termina en el mundo del Peter Parker de Tom Holland, sino que también tiene recuerdos del arácnido acabando con su vida en otro universo.

Esto provocaría que el simbionte se vea amenazado por Spider-Man y tenga la necesidad de destruirlo, dando paso a Spider-Man 4 o Venom 3.