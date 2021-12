‘Spider-Man: no way home’: ¿Tom Holland será el nuevo Robert Downey Jr en Marvel Studios?

Si bien Spider-Man: no way home está creando un gran ‘hype’ en los fanáticos, esto se debería principalmente a la posible aparición de los Spidey Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sin embargo, no podemos descartar que Tom Holland le pone la chispa de diversión al personaje del ‘trepamuros’, muy parecido al que el actor Robert Downey Jr. le ponía a Iron Man.

Inclusive, hace poco, el propio director de Avengers: infinity war y Avengers: endgame, Joe Russo, dijo que Tom Holland está ocupando el puesto de Robert Downey Jr. en Marvel Studios.

Tom Holland y Robert Downey Jr. aparecieron juntos en la película Spider-Man: homecoming. Foto: cinemascomics

¿Qué fue lo que dijo Joe Russo?

El cineasta dijo: “Tom Holland está asumiendo el papel que alguna vez ocupó Robert Downey Jr para Marvel. Ya que es el personaje favorito y, en muchos sentidos, el alma del universo Marvel Studios”.

A esto Tom Holland respondió: “No diría necesariamente que soy la cara del universo. Sé que los fans me apoyan mucho y han respondido masivamente a esta franquicia. Me honra que Joe Russo piense eso. Pero, lo hermoso del UCM de Marvel Studios es que, quienquiera que sea el líder, si alguna vez vuelve a haber un líder, nunca está solo. Tiene tantas personas en las que puede confiar y en las que puede apoyarse, y personas con las que he trabajado durante años y años. Entonces sí, llamaré a Robert Downey Jr y le preguntaré cómo ser su reemplazo. Lo llamé el otro día para pedirle un consejo y fue muy amable”.