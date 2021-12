‘Spider-Man: no way home’: conoce la escena que mostraría la conexión con WandaVision

El Universo Cinematográfico de Marvel está pasando por uno de sus mejores años en estrenos. Luego de algunas demoras a causa de la pandemia, la franquicia de superhéroes volvió con producciones entre las películas que llegaron al cine y las series emitidas a través de Disney Plus. Eso pasó con WandaVision, el primer boom del año y ahora con Spider-Man: no way home, la cinta que cerrará el 2021.

Esta última, como sabemos, ha sido todo un éxito incluso antes de estrenarse, ya que arrasó en la preventa de entradas, debido a que los fanáticos esperan poder ver a los Spideys Andrew Garfield y Tobey Maguire junto con Tom Holland.

Por otro lado, es cierto que el nexo entre WandaVision y Spider-Man ya está confirmado; sin embargo, habría una escena interpretada por Elizabeth Olsen que lo prueba.

El personaje que conecta a WandaVision con Spider-Man es Doctor Strange. Foto: composición/captura de Youtube/captura de Disney Plus

¿De qué escena hablamos?

El personaje Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, une al Hombre Araña con Wanda Maximoff, quien también compartirá película con el mago en Doctor Strange in the multiverse of madness. En uno de los tráilers de Spiderman 3, Strange aparece rodeado de runas, elemento visto en las escenas finales de WandaVision, cuando La bruja escarlata utiliza las runas en su batalla contra Agatha Harkness, un hechizo que funciona como protección.

En ese sentido, los fanáticos han creado la hipótesis donde el personaje de Benedict utilizaría el mismo método para proteger a todos los ciudadanos del peligro que traería el multiverso.