The witcher 2: Henry Cavill revela que es fan de la saga y cómo fue su audición para Geralt de Rivia

Este viernes 17 de diciembre se estrena The witcher 2 en Netflix y por tal motivo el actor Henry Cavill, quien interpreta a Geralt de Rivia, se encuentra en Madrid, España para promocionar la segunda entrega del material.

Imagen exclusiva de The Witcher segunda temporada en Netflix. Foto: Netflix

La serie basada en libros homónima del escritor polaco Andrzej Sapkowski está nuevamente a cargo de la showrunner Lauren S. Hissrich. Ella promete iniciar The witcher 2 desde el punto en el que se quedó la temporada 1. Además de ver a Geralt de Rivia enfrentarse a nuevas batallas, más sangrientas que antes.

Por otro lado, la segunda entrega de The witcher se enfocará en el pasado del protagonista. Él regresará a Kaer Morhen, hogar de los brujos de la Escuela del Lobo, en donde lo esperará Vesemir (Kim Bodnia), mentor e imagen paternal de Geralt de Rivia.

El actor británico dijo que pasó el peor momento de su carrera actoral cuando grabó la segunda temporada de The Witcher lesionado. Foto: Netflix

Otro punto a desarrollar es la personalidad intelectual del cazador de monstruos, según pidió Henry Cavill: “Insistí para que se viera su sabiduría y hacerlo así más tridimensional”.

El actor también se vio influenciado por los fans a lo que comentó en el tour promocional de The witcher 2: “Leo lo que dicen los fans, es importante tanto lo abrumadoramente positivo como lo negativo. Hay que diferenciar la crítica destructiva de la constructiva. A veces tienen razón”.

Por ello, “en la segunda entrega también insistí en que se mostrara más el intelecto del personaje porque en la primera optamos por un Geralt más silencioso y me di cuenta de que los seguidores de la vieja escuela no aprecian esos matices”, agregó.

En este diálogo, Henry Calvin igualmente contó que ama los videojuegos. Es así que tuvo su primer acercamiento con The witcher para después leer los libros y en el momento indicado audicionar para el papel de Geralt de Rivia.

“Como fan del género fantástico, después de los juegos me enamoré de los libros por su complejidad y sus matices, por Geralt, que parece una cosa y es otra. Oí rumores de que Netflix había comprado los derechos y los perseguí. Luego conocí a Lauren (Schmidt Hissrich), la creadora, y me dijo que no era el idóneo. Pero me propusieron hacer una audición y dije que sí”, reveló el último Superman de DC Comics.