Andrew Garfield se aleja de Spider-Man y responde a ‘fanart’ que lo imagina como Joker

Sin lugar a duda, la imagen de Andrew Garfield como Spider-Man se ha inmortalizado en la memoria de millones de personas en el mundo. De ese modo, los fanáticos del Hombre Araña aún mantienen las esperanzas de verlo junto a Tom Holland y Tobey Maguire en Spider-Man: no way home, pese a que el actor ha negado su participación en múltiples oportunidades.

Actualmente, Garfield está en plena promoción de la aclamada película de Netflix Tick,Tick...Boom! y, más allá de ser consultado nuevamente sobre su supuesta aparición en la nueva apuesta de Marvel, una entrevista con la revista GQ (vía Tomatazos) tomó un rumbo bastante diferente.

Andrew Garfield, recordado por haber interpretado a Spiderman, ahora protagoniza el aclamado film Tick, Tick...Boom! Foto: composición/ElGlado/fotocaptura Netflix

¿Andrew Garfield como el nuevo Joker?

En base a un ‘fanart’ que lo imagina como Joker, a Garfield le preguntaron si estaría de acuerdo en interpretar a una nueva versión del icónico villano de Batman; sin embargo, su respuesta sepultó cualquier posibilidad de verlo como Guasón.

“ No, de ninguna manera. No me acercaría. Es muy dulce de su parte pensar que es posible, pero no creo que pueda hacerlo nunca por lo que hizo Heath Ledger, lo que hizo Jack Nicholson y por supuesto, Joaquin Phoenix hizo su propia genialidad”, precisó el actor.

Fanart imagina a Andrew Garfield como Joker. Foto: Instagram/@g_reenzo

¿The Batman mostrará al Guasón?

Si bien la participación de Garfield sería interesante para los fanáticos del Hombre Murciélago y su galería de villanos, The Batman podría ya haber pensado en un intérprete para su villano.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha estado probando dos diferentes versiones para el corte final de la película de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson. En ese sentido, se ha informado que el estudio ya habría tomado una decisión. Pero, no se sabe si, efectivamente, veremos al antihéroe en la cinta, pese a los rumores de que Barry Keoghan (Eternals) llegaría a la trama.