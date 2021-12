Spider-Man 3: The Daily Bugle apareció en Nueva York para promocionar No way home

Spider-Man: no way home ha ocasionado que The Daily Bugle aparezca en la vida real. Como una de las formas de marketing, Sony ha instalado quioscos de periódicos en la ciudad de New York, donde los fanáticos podrán obtener una edición limitada del diario que promete brindar noticias únicas sobre el héroe arácnido.

El diario está editado como si fuese un periódico del UCM, con datos y notas que solo existen en el Universo Cinematográfico de Marvel.

J. Jonah Jameson, un enemigo inofensivo de Spider-Man y director del Daily Bugle. Foto: Sony Pictures

¿Qué se ve en la versión impresa del Daily Bugle?

La portada del diario está dedicada a Peter Parker, donde vemos al ‘trepamuros’ con su traje de Iron-Spider, acompañado del titular ¡La red de destrucción del maniaco arácnido!

Entre las páginas encontramos que los ciudadanos de Nueva York están pidiendo que Peter Parker revele su acta de nacimiento, las repercusiones que tendría la revelación de su identidad en los recuerdos de Sokovia, un análisis económico sobre los destrozos que ha provocado Spider-Man, un reporte sobre como Mysterio sí se convirtió en héroe póstumo y hasta publicidad sobre F.E.A.S.T., la asociación benéfica que aparece en los cómics del Hombre Araña.

Quiosco de The Daily Bugle en Nueva York. Foto: Twitter @LiberyMutual

A continuación, te mostramos lo que se encuentra dentro del diario.

Versión única del Daily Bugle, como marketing para Spider-Man: no way home. Foto: Twitter @IGN

