El regreso de Sandra Bullock

Sin redes sociales y ausente del cine como actriz después de A ciegas, Sandra Bullock vuelve como protagonista de Imperdonable (The Unforgivable) en Netflix. En la película, la ganadora del Óscar interpreta a una condenada por asesinato que sale de prisión. “Nadie es bueno del todo y nadie es malo del todo”, dijo la actriz a EFE. “Netflix está contando historias que no verían la luz en los cines. Y muchas veces son historias con mujeres, historias de diferentes culturas: historias que no son cintas de Marvel”, añade la también productora.

En la cinta, dirigida por la alemana Nora Fingscheidt, Ruth busca que la sociedad la reintegre. “Sabe que nadie la ve, sabe que es dispensable, sabe que no existe. Lo único que tiene son los recuerdos de su hermana pequeña, a la que tuvo que dejar atrás. Ella es todo lo que quiere, pero todo lo que la sociedad quiere es mantener a Ruth alejada de esa pequeña debido a sus acciones. Es desgarrador. Nora siempre dijo que quería asegurarse de que cada personaje tuviera dos caras: la cara que miramos y que juzgamos, y la otra cara que, al girar y verla, decimos ‘oh, no vi eso venir’. Así es la vida real”.

Pero el regreso de la actriz va más allá del drama de Netflix. Tiene pendiente el estreno de The Lost City, previsto para marzo, cinta en la que da vida a una solitaria escritora de novelas románticas perdida en medio de la jungla. Después llegará a las salas la esperada Bullet Train, con Brad Pitt. La historia narra el encuentro de cinco asesinos.

Imperdonable es dirigida por la alemana Nora Fingscheidt. Foto: difusión

A raíz del estreno de Imperdonable, en El País de España recuerdan que, a pesar de liderar la lista Forbes como las actrices mejor pagadas, la estatuilla dorada que ganó como mejor actriz, sigue siendo uno de los misterios de Hollywood y razón por la que no se le reconozcan “méritos”.

“La industria no siempre ha reconocido los méritos de su estrella más eficiente y discreta. Hasta su mayor momento de gloria, el Óscar a la mejor actriz cosechado en 2010 es recordado hoy como uno de los premios más injustos jamás otorgados en la historia de la categoría. En Un sueño posible (The Blind Side), un melodrama autobiográfico nacido para amenizar siestas de sobremesa, Bullock da vida a una madre de familia de clase alta que acoge a un joven negro sin hogar y le ayuda a convertirse en una estrella del fútbol americano. Un filme cuanto menos paternalista considerado como un ejemplo claro del llamado ‘complejo del salvador blanco’. En un alarde de honestidad, incluso llegó a declarar ‘que no se sentía digna’ de la estatuilla ganada. ‘Así que pensé, voy a pasarme el resto de mi vida haciéndome merecedora de ella’”.