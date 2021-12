Marvel: Emma Watson llegaría al UCM con un poderoso personaje en Doctor Strange 2

Más allá del 2021, Marvel tiene emocionantes producciones para los fanáticos del UCM. Una de ellas es Doctor Strange: in the multiverse of madness, cuyas regrabaciones se retomaron hace algunas semanas atrás, con el propósito de hacer mejoras significativas en su trama. Si bien no se ha detallado mucho acerca de su historia, se viene rumoreando la presunta aparición de Emma Watson (Hermione Granger en Harry Potter).

Hasta el momento, se sabe que la Scarlet Witch de Elizabeth Olsen será la coprotagonista del Stephen Strange de Benedict Cumberbatch. Pero ellos no serían los únicos personajes poderosos que estarían en la película. De acuerdo con lo reportado por la revista Glamour, Watson daría vida a la bruja Clea y los fanarts ya la imaginan en el papel.

Emma Watson como Clea en arte de fans. Foto: Instagram/@ApexForm

¿Quién es Clea?

Según explica el portal especializado Screen Rant, Clea fue creada por Stan Lee y Steve Ditko para el cómic Strange Tales #126 de 1964. Ella tiene sus orígenes en la Dimensión Oscura y está fuertemente arraigada al poderoso villano Dormammu.

Sin embargo, logra huir de este plano dimensional y se une a Strange como su aprendiz, y, con el tiempo, ambos se convirtieron en pareja. Aun así, el citado medio comenta que Clea regresó a la Dimensión Oscura y se convirtió en la ‘Hechicera Suprema’ de esa realidad en ausencia de Dormammu.

Clea apareció por primera vez en Strange Tales #126 de 1964. Foto: Difusión

Con todo ello en mente, es posible que, de concretarse los rumores, Watson tenga una aproximación a su personaje un tanto distinta a lo que se relata en las páginas, debido a que las películas del UCM nos muestran a la doctora Christine Palmer (interpretada por Rachel McAdams) como el interés romántico de Stephen.

Además, el rol al que da vida Cumberbatch ya ha derrotado a Dormammu, por lo que Clea llegaría con algunas variaciones.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Pese a que se ha ordenado su rodaje complementario, Doctor Strange 2 mantiene su fecha de estreno programada para el 6 de mayo de 2022.