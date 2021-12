Tom Holland y Zendaya quieren estar en Spider-Man: across the Spider-Verse

Las estrellas de la película Spider-Man: no way home, Tom Holland y Zendaya, confesaron en una reciente entrevista que les gustaría formar parte del multiverso animado en Spider-Man: Across the Spider-Verse. La próxima cinta de Sony Pictures y Marvel — que ya alistan Venom 3 y Spider-Man 4 —, traerá de vuelta a Miles Morales y otras versiones de Peter Parker no vistas dentro del UCM.

A menos de una semana para el estreno de Spider-Man: no way home, el elenco principal de la cinta se encuentra dando entrevistas para promocionar la última película de Marvel en su calendario de 2021.

Sinopsis oficial de Across the Spider-Verse anticipa poderoso villano. Foto: Sony Pictures

Así, en una charla compartida con el portal SYFY Wire, Holland y Zendaya dieron su opinión sobre Spider-Man: across the Spider-verse, película que estrenará la primera de sus dos partes el próximo año 2022.

La actriz y cantante expresó claramente su agrado tanto por la primera película (Spider-Man: into the Spider-Verse) como por la que está por venir.

“Las amo y estoy esperando su llamada telefónica”, expresó Zendaya. “Chicos, llámenos. Pónganos en su película, queremos estar en ella”, agregó.

Tom Holland y Zendaya brindaron una entrevista previa al estreno del filme Spider-Man: no way home en The Graham Norton Show. Foto: captura The Graham Northon Show.

Asimismo, el protagonista de No way home, recordó que alguna ocasión Amy Pascal — productora y ex presidenta de la mesa directiva de Sony Pictures Entertainment — le ofreció un participación en el proyecto animado.

“Amy realmente me preguntó en el set de Spider-Man: no way home, y nadie ha vuelto a mí”, contestó Tom Holland, sin dejar de decir que le “encantan esas películas”.

¿De qué trata Spider-Man: acros the Spider-Verse?

Spider-Man: acros the Spider-Verse es la continuación de la película Spider-Man: into the Spider-Verse. Se trata de una cinta animada que, al igual que No way home, trata el tema del multiverso.

Spider-Man: across the Spider-Verse (part one) llegará a los cines en octubre de 2022. Foto: composición/captura de YouTube/Sony

El protagonista en esta saga es Miles Morales, un Spider-Man afroamericano y puertorriqueño que termina cruzándose con otras versiones arácnidas como Spider-Woman (Gwen Stacy), Spider-Man Noir, Spider-Ham y Peni Parker.

Spider-Man: acros the Spider-Verse - Tráiler