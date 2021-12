Star Plus gratis en Perú: ¿cómo tener el pase libre entre el 10, 11 y 12 de diciembre?

La plataforma de streaming, Star Plus, utilizó sus redes sociales para anunciar que volverá a dar inicio a su pase libre, evento que da acceso a sus películas y series exclusivas a nuevos usuarios interesados en conocer su contenido.

Como sucedió en octubre pasado, mes donde también se pudo ver los títulos de este servicio online, los interesados en conocer las historias de la plataforma de Disney podrán verlas mediante simples pasos.

Star Plus gratis: cómo registrarme para el pase libre

Solo deberás ingresar a la página web de Star Plus, inscribirte como si fueras a crear una cuenta y podrás acceder al pase libre. Ten en cuenta que si cuentas con una suscripción activa, no podrás ser parte de esta oferta.

Star Plus llegó a Perú y Latinoamérica el pasado 31 de agosto de 2021. Foto: Star Plus

Recuerda que de no contratar el servicio a largo plazo, se deberá cancelar la cuenta una vez finalice el tiempo del “Pase libre”. De lo contrario, sí se cobrará el acceso al streaming.

“A partir del 13 de diciembre se le cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual a quienes hayan accedido a Star Plus Pase Libre y no hayan cancelado antes del fin de los días programados”, se lee en un comunicado enviado por el servicio.

¿Cuál es el catálogo de Star Plus?

Durante estos días, se podrá ver el penúltimo episodio de la exitosa serie Chucky, la taquillera Free guy, y las segundas temporadas de Love, Victor, Duncanville y Solar opposites. Por otro lado, títulos como This is us, The walking dead y Los Simpson también estarán disponibles.

¿Se necesita código para ver Star Plus gratis?

No. El interesado en obtener el pase libre para ver Star Plus gratis solo deberá asociarse a la plataforma, inscribir sus datos y correo electrónico.

Dónde descargo Star Plus gratis

Star Plus está disponible en distintas plataformas, sistemas operativos y dispositivos con Android y iOS. También se puede ver en Chrome, Edge, Firefox y Explorer en Windows, y en Safari, Firefox y Chrome.

En consolas de juegos, se puede ver por PlayStation (PS4 y PS5) y XBox (Xbox One y Xbox One Series X).