‘Spider-Man: no way home’: minuto liberado muestra miedo de Peter por su identidad

Sony Pictures y Marvel Studios han lanzado el primer minuto de Spider-Man: no way home , el próximo final de la trilogía dirigida por Jon Watts. Si bien gran parte de la discusión sobre la película está envuelta en los cameos y los easter eggs que se espera que aparezcan, este primer adelanto sigue sin darnos mayor información sobre lo que pasará en Sin camino a casa.

Las imágenes, que fueron reveladas en el programa de Seth Meyers, nos llevan a ver qué sucedió después de Spider-Man: far from home, exactamente dónde J. Jonah Jameson (JK Simmons) presenta a Peter Parker (Tom Holland) como el Hombre Araña al mundo.

Las escenas nos dejan ver qué pasó tras el anuncio Jameson, no solo para Peter, sino también para MJ, quien es abordado casi de inmediato en las calles de Manhattan por extraños que le preguntan si ella es la novia de Spider-Man. Sin confirmar algo, la joven es rescatada por el arácnido y salen volando entre los edificios.

Tom Holland y el resto de las estrellas de Spider-Man: no way home no han divulgado detalles sobre lo que el público debe esperar, aunque sí han hablado sobre la experiencia de filmar con actores de la talla de Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx. En una reciente entrevista, Zendaya dijo: “De hecho, hubo días en los que Tom nos pedía que fuéramos como apoyo emocional porque era una locura lo que estaba grabando”.

¿Cuándo estrena Spider-Man: no way home en Perú?

En Perú ya se ha confirmado que Spider-Man: no way home llegará el 16 de diciembre de este año. No obstante, la película tendrá función de preestreno un día antes; es decir, el 15 de diciembre.