Sex and the city, reboot: muerte de personaje principal no era lo que fans querían ver

Sex and the city inició cuando Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) conoció a Mr. Big (Chris Noth) en su episodio piloto. Ahora, y a 23 años de este primer encuentro, la continuación de la serie And just like that nos presentó un amargo futuro para esta querida pareja.

Con Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis retomando sus icóncidos papeles, cómo se justificaría la ausencia de Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, no era lo único que fans esperaban ver, sino también qué pasó con los personajes a 17 años del final de la ficción en HBO.

Alerta spoilers.

Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes siguen como las amigas que siempre fueron. Con altos y bajos, vemos que cada una se mantuvo firme en sus ideales y continuaron con sus vidas.

El episodio de estreno de Sex and the city 2, Hola, soy yo, inicia con Carrie, Miranda y Charlotte hablando de su llegada a los 50 años. Así también, vemos cómo más allá de tener una columna de opinión, Bradshaw ahora incursiona en los podcast y Miranda lidia con el clima político actual mientras regresa a la universidad para estudiar derechos humanos. Pero quizás el momento que más impactó a todos los fans fue la muerte de un personaje: Mr. Big, interpretado por Chris Noth.

Carrie Bradshaw volvió a la televisión con Sex and the city 2.Foto: HBO Max

Al personaje de Noth le da un infarto mientras se ducha y Carrie está en el recital de piano de su ahijada Lily, hija de Charlotte. Carrie lo encuentra y culmina la escena diciendo: “Y así, Big murió”.

En el siguiente capítulo se le ve lamentando no haber estado cuando murió su esposo, ni haberlo podido salvar. La entrega también comparte la culpa de Charlotte por presionar a su amiga para que posponga su viaje a los Hamptons con Big para poder asistir al recital de Lily.

Sin duda alguna, la impactante muerte de John James Preston, verdadero nombre de Mr. Big, fue una sorpresa para aquellos que han seguido desde 1998 Sex and the city. La pareja era una de las más queridas y odiadas del show por los fans, quienes vieron cómo por seis temporadas los protagonistas no podían concretar su amor.

Con más de un rompimiento, y parejas alternas, HBO Max da fin al icónico romance entre Big, el hombre de negocios, y Carrie, la columnista que ama la moda y nunca dejó de estar cerca de su gran amor.

En definitiva, los dos primeros capítulos de And just like that han marcado la pauta de esta nueva serie. Si bien tendrá elementos del programa original, Sex and the city 2 llevará a los personajes a la modernidad a medida que avanza la vida de las mujeres que protagonizan el show.