Pasión de gavilanes 2: Germán Quintero como Don Martín en nuevas fotos del rodaje

Tras semanas de incertidumbre, Michel Brown ya está en el rodaje de Pasión de gavilanes 2. Con su llegada, el reparto principal de la telenovela finalmente se ha completado. Aun así, muchos hablan sobre qué pasará con el elenco secundario. Si bien entrañables roles estarán de vuelta en la producción de Telemundo, algunos han sido reemplazados. Tal es el caso de Don Martín, quien era interpretado originalmente por Jorge Cao.

El actor cubano fue uno de los primeros en dar a conocer su llegada a la secuela de la ficción colombiana; sin embargo, poco tiempo después desestimó su participación. En ese sentido, tuvieron que buscar a un nuevo intérprete para su personaje. De esa manera, Germán Quintero fue anunciado como el nuevo ‘abuelo’.

Jorge Cao interpretó a Don Martin y confirmó que no será parte de Pasión de gavilanes 2. Foto: Telemundo

Nuevo Don Martín no convence a fans

Un primer adelanto dejó ver a Quintero como la nueva versión del recordado general Acevedo. Ahora, nuevas fotos nos aproximan a este controversial cambio. Pese a que muchas personas opinan que el artista será una buena adición al cast, también se leen comentarios de desazón en torno a esta modificación.

Germán Quintero como Don Martín para Pasión de gavilanes 2. Foto: Instagram/@germanquinterol

Pese al proceso de caracterización, los fanáticos del primer Don Martín mencionan que no será lo mismo tener a este icónico papel con un intérprete diferente, puesto que el toque personal que le dio Cao fue lo que lo convirtió en uno de los más queridos en Pasión de gavilanes.

Fanáticos de Pasión de gavilanes comentan sobre reemplazo de Jorge Cao como Don Martín. Foto: captura de Twitter

¿Por qué Jorge Cao fue reemplazado?

De acuerdo con la revista People en español, Jorge Cao no solo fue uno de los primeros en confirmar su presencia en Pasión de gavilanes 2, sino que había adelantado algunos detalles de la trama: “Los actores fundamentales vamos a estar. La historia es otra historia, es el conflicto de nuestras vidas, pero el núcleo esencial de los Elizondo-Reyes vamos a estar”.