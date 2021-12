La casa de papel: 5 series en Netflix y Amazon para no extrañar al Profesor y la banda

Si eres uno de los fanáticos que hasta ahora no asimila que La casa de papel ha terminado, en esta nota te presentamos otras series de un estilo parecido al de la popular producción o incluso más atrapadoras para que te ayuden a aceptar que la serie española no va más, al menos hasta el próximo año, en que se estrenará el spin off sobre Berlín.

Detrás de cámaras del Profesor, Rafael y Berlín recordando un hecho de la familia. Foto: Twitter/@lacasadepapel

Clickbait

Clickbait es una nueva serie original de Netflix. Fue estrenada en 2021 y contiene ocho capítulos. La historia se centra en Nick Brewer (Adrian Grenier), quien es un buen padre, esposo y hermano.

Un día desaparece inesperadamente y al poco tiempo se viraliza un video por las redes sociales en donde se le ve golpeado llevando un cartel con el siguiente mensaje: “Abuso de mujeres. Al llegar a cinco millones de visualizaciones, moriré”. En ese momento se generan muchas interrogantes y la familia inicia su búsqueda.

The sinner

The sinner es una serie de misterio de 2017. Tiene tres temporadas, cada una de ocho capítulos. The sinner, basada en la novela homónima de Petra Hammesfahr, cuenta casos criminales muy interesantes, todos investigados por un detective: Harry Ambrose (Bill Pullman).

The boys

Basada en el cómic del mismo nombre, de Garth Ennis y Darick Robertson, The boys llega a la plataforma de Amazon Prime Video para cautivar a los usuarios con un concepto totalmente diferente del que tenemos de los superhéroes.

En este universo los superhéroes son conocidos por toda la sociedad y trabajan para la poderosa empresa Vought International, que lucra con ellos. Fuera de sus superroles la mayoría, en realidad, es corrupta y arrogante. The boys tiene dos temporadas de ocho episodios cada una disponibles en Amazon Prime Video.

Élite

Élite narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio privado, Las Encinas. Tres nuevos alumnos becados ingresan al colegio, pero a los chicos ricos de la escuela no les parece. A tal punto de que ocurren desapariciones y asesinatos.

La serie trata varios temas controversiales, además de los crímenes: diversidad sexual, diferencias culturales, drogas, enfermedades, acoso, uso de redes sociales, corrupción, asesinatos, robos y más. Son cuatro temporadas que te mantendrán enganchado.

Por otra parte, algunos rostros de La casa de papel te serán familiares, como Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Río) y María Pedraza (Allison).

Killing Eve

Killing Eve es un drama británico-estadounidense producido por Sid Gentle Films para BBC América. La serie cuenta la historia de Villanelle, una de las mejores asesinas psicópatas del mundo, a quien la policía Eve tendrá la misión de atraparla.

Las dos mujeres se obsesionarán una con la otra, lo que generará una persecución interminable. La serie Killing Eve tiene hasta el momento tres entregas que se pueden ver en Paramount+ en Perú. La cuarta y última temporada se estrenará en el 2022.