Tom Holland y los secretos de Spider-Man: no way home vs. Avengers endgame

El protagonista de la próxima cinta del Hombre Araña, Tom Holland, confesó en una entrevista qué secretos fueron más difíciles de guardar entre Spider-Man: no way home y Avengers endgame. Como varios de sus seguidores conocen, el joven actor es conocido por no saber conservar importantes spoilers de las películas de Marvel. ¿Qué dijo Holland?

En una entrevista para The Top Comic, Tom Holland contestó algunas preguntas sobre los secretos que sabía durante la promoción de Avengers endgame y ahora en Spider-Man: no way home.

Cuando el entrevistador le preguntó, “ ¿qué fue más difícil: guardar los secretos de Avengers endgame o los secretos de No way home?” , Holland contestó lo siguiente.

“Creo que los de Spider-Man: no way home porque la gente está obsesionada” , dijo Holland. “La gente solo quiere saber...Y es increíble ver cómo las personas están tan involucradas”, agregó.

La obsesión por Spider-Man: no way home

Tom Holland no se equivoca al decir que la gente está obsesionada con la película de Marvel. La exitosa preventa de Spider-Man: no way home demuestra que los fanáticos están atentos por verla pronto.

Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían aparecer en la tercera cinta de Holland. Foto: composición/Blog de Superhéroes

A esto se suman la gran cantidad de fotos filtradas — entre las que se habla de la aparición de Daredevil — y el rumor más grande del filme: la reunión de Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland.

La trama opacada por la locura de Spider-Man

Hacia el final de la entrevista, se le preguntó a Holland si creía que todo el asunto del Spider-Verse opacaba otras grandes cosas que tiene la película.

El actor de 25 años dijo que en sí, el centro de la cinta es una “hermosa historia de amor” , además de presentar el relato de “tres chicos que solo quieren ir a la escuela”.

Tom Holland se ha mostrado positivo respecto a la película en varias entrevistas que ha dado en el último mes. Foto: Marvel Studios

“Pero el multiverso es una gran parte de la historia. Es una gran parte del por qué contamos esta historia. Así que creo que la respuesta no está garantizada”, añadió Holland.

PUEDES VER: Tom Holland se burla de Anthony Mackie por no tener película propia de Falcon

Spider-Man no way home tendrá su preestreno el próximo 15 de diciembre y el 16 y 17 llegará tanto a nivel nacional como internacional.

Esos días, lo fanáticos confirmarán todas sus dudas respecto a la trama y el Spider-Verse.