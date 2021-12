Spiderman no way home: Tom Holland será Fred Astaire y plantea ceder su papel del hombre arácnido

Amy Pascal, productora de la franquicia Spider-Man, en una entrevista para la revista QG mencionó que quería a Tom Holland para el biopic sobre el bailarín y actor Fred Astaire que tiene en marcha para Sony Pictures. “Hay muy pocos actores trabajando ahora que sean tan versátiles como él. Y es la persona más trabajadora que conozco”, aseguró Pascal al medio.

Por su parte, el carismático intérprete de Spider-Man reveló a Associated Press: “El guion llegó hace una semana. Todavía no lo he leído”. Pero tan emocionado está Holland por la oportunidad de dar vida a la leyenda de Hollywood que ha confesado que ni siquiera ha necesitado leer el guion para aceptar la oferta.

Afinando detalles por FaceTime

El actor dio más detalles, y reveló que Pascal ya tenía el guion en su poder hace tiempo. “Hemos hecho FaceTime antes. Yo estaba en la bañera. Tuvimos una conversación encantadora e interpretaré a Fred Astaire”, confirmó. Por el momento no se sabe nada más del proyecto, ni Amy Pascal ni Tom Holland han compartido con la prensa el nombre del guionista que ha escrito el libreto ni quién sería el director.

Dotes de bailarin

Holland ya ha demostrado sus habilidades para el baile (su aparición en el Lip Sync Battle de MTV se hizo viral), así que parece una buena elección para el papel, aunque queda comprobar cómo se maneja en todo lo demás que requiere el personaje.

Cabe mencionar que existe otro proyecto sobre Astaire, para Amazon con Jamie Bell en el papel. Tanto Holland como Bell han interpretado a Billy Elliott, el primero en el teatro en Londres y el segundo en la mundialmente famosa película. Así que sería bueno ver a los dos en el mismo personaje nuevamente.

Tanto Jamie Bell como Tom Holland han interpretado a Billy Elliott y podrían meterse en la piel de Fred Astaire, uno en la tv y el otro en el cine respectivamente. Foto: gettyimages

Sobre su futuro como Spider-Man

Holland también se ha referido a su continuidad como Peter Parker tras Spider-Man: no way home, y en respuesta a unas declaraciones de Amy Pascal, que aseguró que ya hay tres películas más de Spider-Man en marcha, el actor de 25 años ha contestado: “Quizá... ya veremos”.

Tom ha declarado a los medios: “Amo a este personaje más que a nada. Este personaje ha cambiado mi vida. Tengo una relación con mis fans que es maravillosa. No podría pedir que fuera mejor, pero quiero hacer lo que es mejor para el personaje. Si es hora de que yo me aparte y la siguiente persona tome el relevo, lo haré con orgullo… Me encantaría ver un universo de Spider-Man más diverso, sería realmente emocionante. Si puedo ser parte de eso, si puedo ser el Iron Man del siguiente joven Spider-Man o Spider-Woman, sería genial . Pero de momento, todo en lo que debo pensar es el personaje y lo que es mejor para Peter Parker.”

Inmediatamente después de Spider-Man: no way home, Tom Holland liderará el reparto de Uncharted, la esperada adaptación de la saga de videojuegos, que tiene previsto su estreno en febrero de 2022.