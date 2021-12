Spider-Man: no way home: Tom Holland quiere que el Hombre Araña luche contra Morbius de Jared Leto

Spider-Man: no way home está a pocos días de estrenarse y el hype continúa alto entre los fanáticos. Siendo una de las películas más esperada del 2021, en esta nueva apuesta de Sony Pictures y Marvel, veremos a Tom Holland unirse a Doctor Strange para enfrentar a icónicos villanos de otras franquicias de ‘Spidey’. No obstante, el multiverso podría traer también a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido.

En ese sentido, varios medios continúan entrevistando al actor que da vida al ‘trepamuros’, Tom Holland. En una entrevista con Rotten Tomatoes, se le preguntó contra quiénes le gustaría que su versión de Peter Parker se enfrente en un futuro.

Tom Holland y Zendaya protagonizan Spider-Man: no way home. Foto: composición/Quotidien

¿Qué fue lo que respondió Tom Holland?

Tom Holland fue claro e indicó que le gustaría que Spider-Man se enfrente en un futuro a Morbius de Jared Leto: “De hecho, creo que la película de Morbius se ve realmente genial y da bastante miedo. Creo que Morbius podría ser algo genial de hacer. ¿Spider-Man vs un vampiro?”.

Además, en el video se aprecia que Holland identificó sus tres peleas favoritas contra los villanos de la franquicia. Estas son: contra Adrian Toomes, también conocido como Vulture e interpretado por Michael Keaton, contra Quentin Beck, Mysterio de Jake Gyllenhaal y contra Norman Osborn, Green Goblin de Willem Dafoe.

¿Quién es Morbius?

Criado por Roy Thomas y Gil Kane, Morbius apareció por primera vez en 1971 en The amazing Spider-Man #101, donde se convirtió en el enemigo de Peter Parker. Desde su debut, Morbius se ha convertido en una especie de antihéroe, donde, a través de los cómics, se puede apreciar su trágica historia de fondo. Su película en solitario ha estado en desarrollo durante bastante tiempo. La filmación terminó en 2019, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 generó retrasos en la producción.