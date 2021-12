Carlos Alcántara: “Me apasiona trabajar en otro país, donde no me sienta tan cómodo”

“Creo que ya estoy preparado para asumir este reto de dirigir mi primer largometraje”, sostiene Carlos Alcántara a horas de conocerse que continuará con la historia de Asu mare, esta vez detrás de cámaras. El anuncio fue bastante comentado, pero también reaparecieron sus críticos o lo que él llama haters. “No es que yo quería dirigir mi propia historia. En realidad, esto es un pedido, por la demanda del público que quería una cuarta entrega de Asu mare. Personalmente, dije que ya no iba a haber una cuarta entrega porque, digamos, es una parte de mi vida que ya entra a otro plano, ¿no? A partir de estar casado. Esto ha surgido como una propuesta de los productores de Tondero y de mucha gente que me ha animado a tomar las riendas de esto, porque es sobre la historia de los amigos. Es una historia que ya está escrita, o sea, quién más para dirigirla que yo, porque soy el que más conoce el producto, la historia”, nos responde por teléfono en medio de la promoción de El refugio, que se estrenó el miércoles.

Alcántara añade que la propuesta de Tondero no fue una sorpresa. “Hace años estoy detrás de dirigir. Siempre he estado, de alguna forma, al costado de los directores, en una telenovela, una serie... Me gustaba la parte de dirección. Esta es la primera oportunidad que se da y creo que va a ser interesante, porque he estado en el proceso de todas las películas, casi en todas las áreas, ahí al costado, en la postproducción, en la edición”.

A pesar de que la crítica no ha dado el visto bueno a algunas de sus producciones en el Perú, la extensión de Tondero en España sigue su camino. Precisamente, El refugio lo dirige Macarena Astorga, la cineasta que tuvo como ópera prima el thriller La casa del caracol, seleccionada para el Festival de Málaga.

La casa del caracol, con la participación de Tondero, fue protagonizada por Paz Vega. Alcántara y Norma Martínez viajaron el año pasado para filmar la cinta en España. “Miguel Valladares ya está un buen tiempo radicando en España y presentando proyectos para darle oportunidad a la coproducción y al intercambio de Perú y España. Por suerte estoy también yo y he empezado un camino aparte de mi carrera en Perú”.

Sin embargo, reconoce que la industria española es más exigente. “Siempre pensé en internacionalizarme o tener la oportunidad en otros países donde se hace mayor cantidad de producciones y donde hay más competencia. Me apasiona el camino de ir a trabajar a otro país que no es el mío y donde, obviamente, no me sienta tan cómodo como acá. Necesito competencia, necesito otros directores y otros papeles”.

En El refugio, Alcántara interpreta a un actor, una excelebridad que de pronto ve que tiene competencia y le pide explicaciones a su representante. Al respecto, el actor peruano sostiene que “siempre buscó” reinventarse. “No me quedo tranquilo con solo hacer comedia, sería limitarme”. A pesar de lograr éxito taquillero para el cine peruano, no es un secreto que el actor –y Tondero– ha convivido con las críticas (en algunos casos por el abuso de product placement, en otros por el guion, casting y dirección).

Alcántara es consciente de que, si se trata de crítica, la industria española podría ser más “despiadada”. De hecho, El refugio no se salva de ser señalada como “ligera” y con problemas de guion. El actor sostiene que recién está conociendo al público. “Los peruanos en España se me acercan con mucho cariño, orgullosos de verme, se sienten como representados. ¿Y el público español? Bueno, va a ser poco a poco porque es mucha gente que consume tantas películas, tantas series... En el estreno de El refugio, con las situaciones de la película, la gente se reía y eso a mí me gusta. Pero estoy en ese proceso, creo que va a ser largo, mi intención no solamente es gustarle al público, sino experimentar en distintos trabajos. Y, como en cualquier país, hay prensa especializada y críticos, hay haters. Hay gente a la que no le gusta nada y hay gente muy simple y sencilla que lo que quiere es entretenerse y esa es la gente que más va al cine. Sí, hay comedias bien hechas, mal hechas o a media caña, y comedias superpopulares”. ❖