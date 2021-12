Zendaya piensa dirigir película sobre un romance entre dos mujeres afrodescendientes

La famosa actriz Zendaya, quien interpreta a MJ en Spider-Man, por lo que estará en No way home, se ha convertido en una de las intérpretes más respetadas en Hollywood. Sin ningún problema ha logrado abarcar casi todos los géneros, pues recientemente apareció en la franquicia de Dune y en la serie que la ayudó a solidificarse como actriz: Euphoria.

Sam Levinson y Zendaya se unieron para filmar la película Malcolm & Marie, en la cual la actriz tuvo la oportunidad de trabajar también como productora, aportando ideas para su personaje y sus diálogos. Esta experiencia alimentó su curiosidad, y sus propios intereses en el feminismo y los conflictos raciales hacen que se plantee algunas ideas para su debut como directora.

La joven actriz fue la portada de la revista Vogue para la edición de Octubre. Foto: Instagram / Zendaya

¿Qué fue lo que dijo Zendaya?

La actriz participó en una nueva charla con el medio Interview Magazine, donde su colega Colman Domingo, quien da vida a Ali, padrino de Reu en Euphoria, es quien la entrevista. El actor le preguntó qué tipo de historias le gustaría contar como directora, a lo que Zendaya dijo: “Estoy interesada en hacer cosas que me hagan feliz, me den alegría y me llenen como artista, como persona”.

Además, la artista aclaró que está cada vez más entusiasmada con la idea de ser directora y que aprovecha cada minuto en el set para aprender de los grandes directores: “La idea de dirigir en un futuro me emociona. Por eso estoy tanto en el set. Cuando no estoy en escena, estoy ahí tratando de aprender”.

Zendaya en la franquicia Dune. Foto: Wipy.tv