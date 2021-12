West Side Story: un sueño hecho realidad

Las grandes historias de amor perduran en el tiempo y pueden ser interpretadas muchas veces en el teatro o la pantalla grande. Es lo que sucede con West Side Story, la nueva versión que se estrena mañana en los cines bajo la dirección de Steven Spielberg y que desde ya ha conquistado la crítica internacional que la ha descrito como “gloriosa”.

El argumento se basa en la historia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, pero adaptada a la ciudad de Nueva York de 1957 donde dos bandas: los Sharks de Puerto Rico y los Jets, son eternos rivales. El conflicto salta cuando María (Rachel Zegler), hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña Bernardo (David Álvarez), y Tony (Ansel Elgort), exmiembro de los Jets, se enamoran. Los dos grupos incitan a los líderes a pelear, Tony no quiere, pero se ve forzado a hacerlo cuando Bernardo (David Álvarez) asesina a su amigo Riff (Mike Faist). En la gresca, Tony mata a Bernardo y Chino, el otro pretendiente de María, toma venganza.

El actor de 27 años Ansel Elgort (Bajo la misma estrella, Baby Driver y Divergente) interpreta a Tony y cuenta que optó por construir su propia versión del personaje. “De niño, amaba West Side Story, pero una vez que crecí, empecé a ir a las escuelas de teatro donde siempre nos decían que al momento de construir tu personaje era mejor no ver a otro actor hacerlo, porque tienes que construirlo desde ti, desde el inicio, desde el libreto y con el director”, revela la estrella juvenil en entrevista exclusiva con La República a través del Zoom.

Sobre la experiencia de trabajar bajo la dirección de una figura tan icónica como Steven Spielberg dice: “Creo que creces cuando trabajas con alguien como él. Steven Spielberg quiere hacer que todos sean mejores. Siempre nos llamaba ‘niños’ y de una forma nos trataba como tal. Era muy dedicado, un gran guía y un ejemplo. Nos empujaba de la mejor forma y nos hacía hacer lo mejor que sabía que podíamos hacer”, cuenta Elgort.

David Álvarez (Bernardo, de polo rojo), líder de los Sharks. Foto: difusión

“Una vez en una escena, no estaba yendo muy bien, y él se me acercó. A veces, los directores cuando no lo estás haciendo lo suficientemente bien, siguen el cronograma, pero Steven siempre se asegura de que estés haciendo lo mejor que puedes. Así que vino a mí, me tocó las manos y me dijo: ‘no lo estás haciendo’ y en la siguiente escena hice lo que tenía que hacer. Muchos directores no lo hacen, pero él supo exactamente cómo decírmelo y me hizo sentir seguro. Y le agradezco mucho por eso”, enfatiza.

El bailarín David Álvarez, ganador del Tony (por el protagónico en Billy Elliot, el Musical), interpreta a Bernardo, líder de los Sharks, y coincide con Elgort en los halagos hacia Spielberg. “Para mí fue un sueño hecho realidad y estamos muy agradecidos por haber estado ahí, y haber aprendido de estas leyendas. Es una experiencia única en la vida y va a estar en nuestros corazones a lo largo del tiempo”.