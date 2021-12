Star Plus gratis: ¿cómo obtener el pase libre este fin de semana?

Con el lanzamiento de varios servicios de streaming en Latinoamérica, a ellos se sumaron Disney Plus y Star Plus. Si bien las otras plataformas otorgan un tiempo para ver su contenido gratis, las de la ‘la casa del ratón’ no llegaron a nuestra región con esta posibilidad.

Sin embargo, y como sucedió en el mes de octubre, Star Plus nuevamente lanzará su oferta Pase libre, el cual permitirá por tres días acceder a sus películas, series y contenido premium.

¿Cómo ver Star Plus gratis por tres días?

Entre el viernes 10 y el domingo 12 de diciembre de 2021, Star Plus anunció su evento Pase libre, en donde nuevos usuarios podrán disfrutar sin cargo de todo el contenido de entretenimiento general y deportes del streaming. Para poder ver las series, películas y contenido deportivo de Star+, debes entrar a la página web del streaming y registrar tus datos.

Como pasó en octubre de 2021, Star+ vuelve a abrir su contenido para nuevos usuarios. Foto: Star Plus

Tenga en cuenta que a partir del 13 de diciembre, una vez finalizado el período de la promoción, se les cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes hayan accedido a Pase libre y no hayan optado por la cancelación anticipada.

¿Qué se podrá ver en Star Plus durante Pase libre?

Durante estos días, la plataforma mantendrá a los suscriptores en suspenso con el penúltimo episodio de la exitosa serie Chucky, los hará reír con la taquillera Free guy, y los entretendrá con el reciente estreno de las segundas temporadas de Love, Victor, Duncanville y Solar opposites, que se suman a todas las temporadas de This is us, The walking dead y Los Simpson.

Así también se podrá ver Nasdrovia, que sigue la historia de dos exitosos abogados que deciden abandonar sus carreras y abrir un restaurante de comida rusa que se convierte en el favorito de la mafia rusa. Además, se podrá acceder a Marvel M.O.D.O.K., Dopesick, Man in the arena: Tom Brady y al thriller cinematográfico The night house.