Across the Spider-Verse: 5 curiosos detalles que no viste en el tráiler

Spider-Man: across the Spider-Verse reveló un nuevo tráiler en el que nuevamente vemos en acción a los personajes de Miles Morales (Shameik Moore), Spider-Woman (Hailee Steinfeld) y Spider-Man 2099 (Oscar Isaac). Sin embargo, el avance de la película de Sony Pictures también esconde algunos detalles que podrían haber pasado desapercibidos para algunos.

El concepto del multiverso continúa expandiéndose y, a tan solo días del estreno de Spider-Man: no way home, aquí te traemos cinco curiosos detalles que no viste en el tráiler de Spider-Man: across the Spider-Verse.

El tráiler inicia donde termina la primera película

Spider-Man: into the Spider-verse, la primera película de la futura franquicia animada, termina con Miles Morales echado en su cama escuchando la canción Sunflower. El nuevo tráiler retoma desde ese mismo momento, pero con Miles un poco más grande.

Miles Morales al final de Spiderman: into the spiderverse y al inicio del trailer de Spiderman: across the spiderverse. Foto: composición/ Sony Pictures

Los hexágonos relacionados a Wandavision

Cuando Miles Morales viaja por el multiverso se puede apreciar varios hexágonos rojos. Esta podría ser una referencia al ‘Hex’, la realidad donde Scarlet Witch manipula a los habitantes de Westview en la serie de Disney Plus.

Los hexágonos son un símbolo en Marvel que se utiliza para hacer referencia al multiverso. Foto: Sony Pictures/Marvel Studios

El aparato de Spider-Man 2099 Miguel O’Hara

Spider-Man 2099 Miguel O’Hara (Oscar Isaac) lleva en su muñeca un dispositivo que le permite viajar entre dimensiones. El número 928 indica a la Tierra-928, realidad de la que viene dicha versión de Spidey.

Spider-Man: Across the Spider-verse, podría mostrar la Tierra 928, lugar de donde viene Spider-Man 2099. Foto: captura de Youtube/MarvelEntertainment

El nuevo traje de Miles Morales

En la primera película, Miles Morales usa un traje de Spider-Man que tiene líneas rojas por encima de los hombros. Sin embargo, ahora estas rayas están por debajo de sus brazos, lo que indica que el joven héroe hizo algunas modificaciones a su atuendo.

Miles Morales usará un nuevo traje en Spiderman: across the spiderverse. Foto: composición/Sony Pictures

Esta es solo la parte 1

El título original de la película es Spider-Man: across the Spider-Verse (Parte Uno), lo que indica que la cinta de Sony Pictures estaría dividida en dos partes o incluso más, sabiendo lo extenso que es el multiverso y la infinidad de versiones del Hombre Araña que existen.