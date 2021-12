Tom Holland se burla de Anthony Mackie por no tener película propia de Falcon

El Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en su cuarta fase y cuenta con más de 20 películas en su repertorio. En ese lapso, todos los personajes han tenido su momento para brillar incluso también en la pantalla chica por medio de Disney Plus.

WandaVision, Loki y Hawkeye fueron algunas de las series que cumplieron este objetivo, pero Falcon & the Winter Soldier fue el escenario donde brillaron Anthony Mackie y Sebastian Stan. Sin embargo, no fue suficiente para Tom Holland.

El interprete del Hombre Araña ya le había sacado en cara a Mackie que nunca fue protagonista de alguna producción y el programa de Disney+ tampoco sería considerado como tal dado que su personaje compartía el foco de atención con el de Stan.

“Todavía no ha conseguido su propia película. Tuvo una serie de televisión, se titula Falcon y el Soldado de Invierno. No The Falcon”, fueron sus palabras en una entrevista para el medio Comicbook.

En la Ace Comic-Con de Seattle en 2018, Tom Holland, Anthony Mackie y Sebastian Stan conversaron sobre su trabajo en Marvel Studios. Allí fue cuando Mackie revela que todavía no había visto Spider-Man: homecoming, lo que sorprendió a todos los presentes.

De inmediato, Holland le pregunta: “¿No has visto Spider-Man: homecoming?”. Luego de que Anthony niega con la cabeza en tono burlón, él agrega: “No he visto la película Falcon. Oh, no, no hay una, lo siento”.